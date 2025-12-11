Cette photo féerique d'un renard polaire remporte le concours national de photographie animalière 2025

Le concours national de photographie animalière 2025 vient de dévoiler son palmarès. La photo lauréate semble tout droit sortie d’un conte de fées.

Magnifique. La Fédération nationale de la faune sauvage a annoncé les lauréats du 54e concours annuel de photographie animalière National Wildlife.

Pour l’année 2025, le grand prix a été attribué à la photographe américaine Kathleen Borshanian pour sa photo digne d’un conte de fées.

La photo lauréate à couper le souffle

Cette image à couper le souffle montre une renarde arctique perchée sur une falaise de l’île Saint-George, en Alaska. Le cadre enchanteur, les couleurs vibrantes, ainsi que les oiseaux virevoltant sous le vent, renforcent le côté magique de la photographie.

Crédit Photo : Kathleen Borshanian

« Sur les hautes falaises de l'île Saint-Georges, une falaise de 300 mètres de haut offre un passage vertigineux où de nombreux sentiers de renards serpentent au bord du précipice », explique la grande gagnante à propos de ce paysage baigné de soleil et de brume.

La lauréate, originaire de Salt Lake City (Utah), s’est cachée derrière une touffe d’herbe et a utilisé un téléobjectif pour photographier le renard, qui se trouvait à environ 23 mètres d’elle.

Comme le précise la photographe, la renarde veillait sur ses petits endormis. En plus de remporter le premier prix, Kathleen Borshanian est repartie avec 5000 dollars (environ 4 272 euros), selon USA Today.

Plus de 3200 photographes

L’édition 2025 a reçu près de 30 000 candidatures de plus de 3 200 photographes issus du monde entier, selon un communiqué de la National Wildlife Federation.

« Ces images époustouflantes mettent en valeur la diversité et la majesté de la faune, de la flore et des paysages du monde entier », a déclaré le magazine National Wildlife dans un communiqué.

Comme tous les ans, les participants se sont affrontés dans huit catégories : mammifères, bébés animaux, oiseaux, paysages et plantes, gens dans la nature, ou encore jeunes photographes.

La première place dans la catégorie « mammifères » a été remportée par Deena Sveinsson pour sa photo de trois élans mâles. Prise dans le parc national de Grand Teton, dans le Wyoming, cette photo « ressemble à une affiche de film », selon cette habitante du Colorado.

Crédit Photo : Deena Sveinsson

Dans la catégorie des « jeunes photographes », Leo Dale, 17 ans, a capturé une image époustouflante d'un coyote solitaire à Point Reyes National Seashore, en Californie.

Crédit Photo : Leo Dale

Découvrez-ci dessous une sélection de photos récompensées :

Crédit Photo : Ajay Kumar Singh

Crédit Photo : Remuna Beca

Crédit Photo : Jess Steggall

Crédit Photo : Yhabril Moro