Les oiseaux tombent du ciel dans une vision d'apocalypse à cause de l'Ouragan Melissa

À l’approche de l’ouragan Melissa qui déferle sur les Caraïbes, les oiseaux ont fui mais certains se sont retrouvés piégés dans l'œil du cyclone.

Un ouragan violent s’abat sur la Jamaïque et le reste des Caraïbes

L’ouragan Melissa s’est abattu sur la Jamaïque mardi 28 octobre. Les dégâts matériels sont « catastrophiques », confirme le ministre de l’Environnement, Matthew Samuda, au micro de CNN. Le pays est désormais en proie aux inondations et aux bourrasques de vents violents. Sur le plan humain, la Croix Rouge estime que 1,5 à 2,8 millions d’habitants pourraient être impactés par la tempête.

Il ne sont pas les seuls puisque les animaux aussi subissent l’ouragan de plein fouet. Alors que Melissa frappe actuellement Cuba et les Bahamas, des animaux ont pu fuir les terres avant la tempête. D’autres ont suivi l’exemple des humains en allant se mettre à l’abri, mais certains se sont retrouvés pris au piège, comme les oiseaux.

Des oiseaux pris au piège de l’ouragan Melissa

Crédit photo : Matias Delacroix/ SIPA

Lisa El Fathaoui, une Française installée en Jamaïque avec sa famille depuis quelques mois, a raconté à Ouest France le silence effrayant qui régnait avant ce jour fatidique : « Depuis hier, les oiseaux se sont tus. C’est le calme avant la tempête. »

Sur la BBC, une touriste Britannique décrit elle aussi l’ambiance étrange qui règne en Jamaïque alors que les oiseaux ont déguerpi : « On entend un rugissement étrange qui semble venir de la mer. C'est vraiment étrange, comme si quelque chose arrivait. Les oiseaux sont tous partis, alors tout est devenu très silencieux. On dirait une ville fantôme. »

Crédit photo : Matthew Cappucci/ X

Cependant, les oiseaux ayant choisi de quitter les îles en proie à l’ouragan se sont retrouvés piégés dans l'œil de Melissa. Les chasseurs d'ouragan de l’armée de l'air américaine et du National Hurricane Center (NHC) ont capturé des images de l'œil montrant des oiseaux pris au piège par les vents violents. Des rafales de vent ont été enregistrées à plus de 300 km/ h. Difficile alors pour les oiseaux de s’en sortir.

« La plupart de ces oiseaux sont piégés. Parfois, ils ne peuvent s'échapper que lorsque la tempête faiblit, à moins de rencontrer une île et de pouvoir se réfugier sur la terre ferme », explique le météorologue Matthew Cappucci sur X.

Pour rappel, l'œil d’un cyclone est la partie la plus calme lors d’un tel phénomène. Ce sont les vents autour qui sont particulièrement violents. De ce fait, les oiseaux volent au-dessus de l’océan durant des heures sans pouvoir se poser sur la terre ferme et se reposer. Ils tombent alors du ciel et « meurent d’épuisement », ajoute le météorologue.

L’ouragan Melissa vient d’être rétrogradé en catégorie 3.