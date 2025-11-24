Des touristes cassent le mur d'un château écossais vieux de 500 ans pour... un selfie

Alors qu’ils visitaient un château en ruines en Écosse, des touristes ont commis un acte étonnant pour se prendre en photo.

Cela n’aura échappé à personne : certains touristes adoptent un comportement irrespectueux sur les lieux et sites touristiques. Une attitude qui agace de plus en plus les habitants des grandes villes.

Il y a quelques jours, un incident s’est produit au château en ruines d’Ardvreck, dans les Highlands (Écosse).

Crédit Photo : Wikimédia

Des touristes visitaient la propriété vieille de 500 ans lorsque ces derniers ont décidé de se prendre en photo.

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que les visiteurs n’ont pas hésité à abîmer la structure historique pour y parvenir, rapporte le site belge 7sur7.be.

Les touristes démontent un mur historique….

Comme le précisent nos confrères, les vacanciers ont décidé de démolir une partie d’un mur construit vers 1590 pour éviter de se mouiller les… pieds. Oui, vous avez bien lu.

Les autorités révèlent que les promeneurs ont commencé par arracher des pierres. Une fois cette étape terminée, ils ont utilisé les blocs pour fabriquer un passage de fortune menant vers les ruines de la bâtisse.

Grâce à cette « technique », les touristes ont pu esquiver une énorme flaque d’eau dans le sable.

Crédit Photo : Historic Assynt

…et provoquent la colère des autorités locales

Sans surprise, cette scène pour le moins surréaliste a laissé l’organisation locale Historic Assynt bouché bée. Depuis, elle dénonce un geste « épouvantable » et une atteinte au patrimoine.

Face à cette situation, des bénévoles chargés de la préservation du site ont tenté de réparer les dégâts causés par les touristes sans gêne. Ils ont lancé un appel aux dons pour mener des travaux des restauration.

Crédit Photo : Historic Assynt

Dans la foulée, les employés ont demandé aux visiteurs de faire preuve de plus de respect envers les monuments historiques. Ils les somment donc de ne plus escalader ou de déplacer les constructions.

Le château d'Ardvreck aurait été construit par le Clan MacLeod rattaché à l’île de Skye.