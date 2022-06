Après avoir repéré une GoPro dans la forêt, ces adorables bébés renards se sont filmés en train de jouer

La vidéo de bébés renards que vous allez découvrir dans cet article est particulièrement rare. Elle les montre en train de jouer avec une GoPro et se filmer en train de s’amuser.

Crédit : TURIECFOTO / YouTube

Ces images ont été tournées par la caméra mobile de Victor Čech, photographe animalier depuis 2009 et aujourd’hui âgé de 37 ans. Elles ont été prises dans la région de Turiec, en Slovaquie, connue pour la richesse de sa faune sauvage qui abrite notamment 300 espèces d’oiseaux, mais également des ours, des cerfs et donc des renards. Espérant capturer des images d’animaux, Victor Čech avait placé sa GoPro équipée d'un détecteur de mouvement. Mais lorsqu’il est retourné sur place, il a été surpris de constater qu'elle avait été déplacée.

Une vidéo rare de renards

Et c’est en visionnant les vidéos enregistrées sur son ordinateur qu’il a compris qui étaient les coupables. En effet, seulement 15 minutes après le coucher du soleil, la fonction de détection de mouvement a été activée par un renardeau qui s'est approché furtivement de la caméra. Au début, on peut le voir s’en éloigner d'un bond, comme s’il se méfiait de cet objet inconnu. Puis quelques instants plus tard, il revient à la charge en mettant le nez dans la caméra et en la faisant tomber de son emplacement. Les autres petits se joignent alors à lui, s'amusant à leur tour et bousculant la GoPro comme un chien domestique pourrait jouer avec une balle.

Les renardeaux sont restés à côté de la caméra pendant environ trois minutes, ce qui a permis de réaliser une vidéo qui met en valeur leur personnalité curieuse et leur nature joueuse dans leur habitat naturel. « On ne s'ennuie jamais avec les terriers de renards. J’ai essayé d'y régler ma GoPro avec la détection de mouvement, et le résultat ne s'est pas fait attendre » a déclaré Victor Čech.

Trop mignons ces petits renards, n’est-ce pas ?