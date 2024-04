Une maman s'inquiète car sa belle-fille s'identifie comme un renard et pousse sa soeur à devenir une girafe

Désemparée face au comportement de sa belle-fille qui s’identifie comme un renard, cette mère de famille a demandé conseil auprès d’un médecin star sur YouTube.

Jill ne sait plus comment réagir face au comportement de sa belle-fille de 13 ans qui se prend pour un renard. Cette dernière se considère comme un « thériane », c'est-à-dire, comme une personne qui s’identifie comme un animal et non un humain. Dans le podcast tourné sur la santé mentale, The Dr. John Delony Show, Jill explique :

« Elle porte un masque et une queue et a une chaîne YouTube où elle saute comme un renard dans des vidéos très courtes ». La mère de famille semble horrifiée et indique que la mère biologique de l’adolescente encourage apparemment son comportement.

Si le docteur John Delony précise que « rien ne [l]e surprend », il admet cependant « le fait qu'il y ait un nom pour ça… J'ai l'impression que nous sommes dans La Quatrième dimension ». Le pire dans tout cela, c’est que l’adolescente aurait converti la fille biologique de Jill, âgée de 9 ans.

Le médecin conseille d’imposer des limites

Crédit photo : RT-Images/ iStock

Jill déplore l’influence de sa belle-fille sur son enfant. Selon elle, l’adolescente aurait poussé sa belle-sœur à “devenir” thériane. Désormais, la petite fille s’identifierait comme une girafe. « Quel genre de relation devrais-je entretenir avec ma belle-fille ? », demande Jill au médecin.

Ce dernier explique que tous les enfants, notamment sa fille de 8 ans, adorent se déguiser et jouer à faire-semblant. Selon lui, rien n’est réellement alarmant dans le comportement de l’adolescente. Il précise qu’il faut simplement poser des limites au comportement de l’enfant :

« Si votre enfant veut s'habiller comme une girafe et courir dans le jardin, je n'ai pas de problème avec cela, il faut qu’elle comprenne qu'elle ne s'habillera pas comme une girafe lorsque vous irez dîner. Elle ne va pas s'habiller comme une girafe quand des amis viendront chez elle ».

Le médecin conclut en exhortant les parents à arrêter d’être choqués par le comportement de leurs enfants. Il rappelle qu’il est important d’avoir l’esprit ouvert et de montrer son amour à sa progéniture. « Les enfants, en particulier les adolescents, sont incroyablement vulnérables aux commentaires », a-t-il souligné.