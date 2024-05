Elle passe plusieurs semaines à tenter d'attraper le mystérieux animal vivant dans son jardin

Certains animaux élisent domicile dans notre jardin, et il n’est pas toujours évident de les identifier. C’est ce qu'ont vécu des Américains, qui ont découvert un animal méconnaissable dans leur extérieur.

Quand on a un jardin, nous pouvons voir de petits animaux sauvages dans notre extérieur, attirés par les plantes. C’est le cas des oiseaux, des insectes ou encore des hérissons, qui aiment profiter de l’ombre des arbres, des plantes et du bois du jardin. Cependant, d’autres animaux peuvent venir dans notre extérieur, des bêtes auxquelles on s’attend moins.

Aux États-Unis, un couple a aperçu un animal méconnaissable dans son jardin. Très rapide, la petite bête était de couleur grise et était très mince. Comme l’animal poussait des gémissements, les propriétaires du jardin ont estimé qu’il était malade et avait besoin d’aide.

Un animal méconnaissable dans le jardin

Pour cette raison, le couple a essayé d’attraper l’animal. Pendant plusieurs semaines, les propriétaires ont installé de nombreux pièges dans leur jardin, en vain. Cette bête paraissait extrêmement futée car elle ne tombait jamais dans le panneau, jusqu’au jour où le couple a finalement réussi à l’attraper.

Crédit photo : Wildlife Rehabilitation Center of Minnesota

Les propriétaires ont confié l’animal au centre de soins Wildlife Rehabilitation Center of Minnesota (WRC), et il s’est avéré que la bête n’était autre… qu’un renard roux ! Déshydraté, maigre et malade, l’animal avait perdu quasiment tous ses poils, raison pour laquelle il était méconnaissable. En plus de cela, le renard avait la gale, et les soigneurs ont tout fait pour le guérir.

“Avant son transfert au centre de soins, ce jeune renard roux a connu des semaines de froid, de faim, d’inconfort et de désespoir à cause des acariens qui s’enfouissaient sous sa peau, provoquant un grave cas de gale. Il est arrivé à notre clinique presque complètement nu, les côtes visibles et avec une queue fracturée qui nécessitait une petite amputation de son extrémité”, a expliqué le WRC sur sa page Facebook.

Crédit photo : Wildlife Rehabilitation Center of Minnesota

Après un mois passé dans le centre à recevoir les meilleurs soins possibles, le renard est aujourd’hui en bonne santé et a été relâché dans la nature.