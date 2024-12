Après onze années passées dans un refuge, un chien senior a été adopté par un homme au grand cœur

Après avoir passé 13 ans dans un refuge, un chien senior a été adopté par un homme au grand cœur.

Il y a une dizaine d’années, Vito, un ancien chien errant, a été recueilli par un refuge dans l’Utah, aux États-Unis. Malheureusement, le toutou au pelage noir est passé inaperçu auprès des visiteurs.

Face à cette situation, le toutou a été pris en charge par le sanctuaire pour animaux «Best Friends Animal » trois ans après son arrivée au refuge. Le sanctuaire a promis de s'occuper de Vito pour le reste de sa vie, qu'il trouve ou non un adoptant.

Vito a attendu toute sa vie que quelqu'un s’intéresse à lui. Malheureusement, personne ne voulait de lui. La raison ? Vito est ce qu’on appelle un «chien mordeur». Son caractère a effrayé de nombreux visiteurs.

Crédit Photo : Best Friends Animal

Comme le précise le sanctuaire, la boule de poils avait besoin d’un maître patient et expérimenté. Par chance, sa route a croisé celle de Casey Black.

« Je voyage beaucoup et, au printemps, j'ai traversé le Texas, puis j'ai roulé autour de Kanab et j'ai vu un panneau indiquant le refuge Best Friends Animal Sanctuary. Je me suis dit que j'allais aller voir cet endroit », a raconté Casey auprès du magazine People.

Après sa première visite, Casey a commencé à faire du bénévolat, ce qui l'a amené à regarder les chiens disponibles à l’adoption. Il a repéré Vito et a eu véritable coup de foudre pour lui.

Le sanctuaire a informé Casey du comportement mordeur de Vito et du fait que le chien avait besoin d'un maître expérimenté.

Le bénévole avait justement l'expérience que Best Friends recherchait : il a créé le Northern Lights Wildlife Wolf Center, un centre de conservation du loup, à Golden, en Colombie-Britannique (Canada).

Grâce à son travail avec les loups, Casey a acquis une compréhension du langage corporel canin et la patience nécessaire pour gagner la confiance de Vito. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble.

Crédit Photo : Best Friends Animal

Après plusieurs escapades réussies, le spécliaste des loups a officiellement adopté le chien en mars dernier. Vito passe désormais ses journées à voyager avec son nouveau maître, après avoir passé onze longues années dans un refuge.

«Il a évolué et il est en meilleure forme et plus fort que lorsque je l'ai eu. Il adore se promener et on voit qu'il est heureux à la façon dont il sautille. C'est assez drôle à regarder (…) J’adore ce chien, il a eu un impact sur moi. C’est mon meilleur ami».