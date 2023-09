Une nouvelle espèce de mygale aux pattes bleu métallique découverte en Thaïlande

Vous n'êtes pas très à l'aise avec les araignées ? Sachez qu'une toute nouvelle espèce de mygale vient juste de montrer le bout de ses pattes en Thaïlande. Il y a donc un animal en plus dont vous aurez peur désormais...

Ce n'était pas une tarentule, mais une nouvelle espèce de mygale

Au départ, les arachnologues pensaient avoir affaire à une espèce de tarentule, mais en fait, cette grosse araignée munie de pattes d'un bleu vif est une mygale Theraphosidae. Cette bête poilue qui ne vous inspire probablement pas confiance était tranquillement en attente d'une proie sur sa toile lorsque les chercheurs l'ont découverte. Nichée au creux d'un arbre, elle se fait désormais appeler "Chilobrachys natanicharum".

Et c'est au sud de la Thaïlande, dans la province de Phang Nga, qu'elle attendait patiemment les scientifiques.

Un arachnide paré d'une jolie couleur bleu métallique

Dès qu'ils ont posé leurs yeux sur cette araignée, les arachnologues ont compris qu'ils venaient de découvrir une nouvelle espèce. Ainsi, ils n'ont pas attendu pour en informer le monde entier par le biais d'une revue intitulée "ZooKeys". Le 18 septembre, les lecteurs de ce média ont donc découvert les images de cette fameuse mygale tout juste découverte. Et pour étayer leurs révélations, les chercheurs ont accompagné ces photos de quelques informations concernant cette nouvelle espèce.

Ainsi, on apprend que les mâles mesurent entre 3.8 et 5.5 cm. Les femelles sont plus grosses avec une taille comprise entre 5.6 et 6.7 cm. En revanche, toutes possèdent des pattes de couleur gris foncé et recouvertes de poils sombres au niveau des segments supérieurs. On remarque aussi une teinte bleu métallique qui tend vers le violet sur une zone très précise des pattes.

Quant au reste du corps, il se pare d'un coloris brun foncé.

Entre les mâles et les femelles Chilobrachys natanicharum, on note d'autres différences. Chez les mâles, la partie supérieure du corps se pare de noir tandis que chez les femelles, on remarque, à nouveau, cette fameuse couleur métallique qui apparaît au niveau des pattes.

Grâce à leurs poils, ces mygales parviennent à émettre des sons. Pour cela, elles doivent se frotter contre des surfaces. Ce mode de communication leur est surtout utile pendant la saison des amours, mais pas uniquement. D'après les arachnologues, ces araignées utilisent ces sons pour défendre leur territoire.

Crédit photo : ZooKeys

Une araignée déjà connue, mais découverte pour la première fois dans son habitat naturel

Même si on parle d'une découverte, cette mygale n'était pas si inconnue que cela. Car les scientifiques la connaissaient déjà, mais dans le cadre du marché commercial de mygales. En revanche, c'est la toute première fois que cette espèce est découverte dans son habitat naturel.

Les recherches des arachnologues les amènent à penser que cette mygale vit dans le sud de la Thaïlande et plus particulièrement dans les forêts de mangroves. Loin des humains, elles s'installent dans les creux des arbres où elles attendent leurs proies.

Une chose est sûre, cette découverte a ravi les experts et passionnés d'arachnides. Si elle vous fait froid dans le dos, dites-vous que cela prouve qu'il est encore possible de découvrir de nouvelles espèces animales sur notre planète !