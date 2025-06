Mordue par une dangereuse araignée dans un pub, elle se retrouve avec un... « trou béant » dans la jambe

Une jeune britannique a vécu des semaines de calvaire à cause d'une morsure d'araignée.

Elle était juste sortie boire un verre, mais sa vie a failli basculer.

Une jeune britannique de 30 ans a vécu l'enfer pendant des mois après avoir été victime d'une grave infection provoquée par une morsure d'araignée, survenue dans un pub. Une blessure qui lui a causé de longues de souffrances, durant lesquelles elle a cru perdre sa jambe.

Crédit photo : DR

Tout commence il y a quelques mois lorsque Paige Oldfield, originaire de Manchester, commence à ressentir des démangeaisons désagréables et intenses après avoir bu quelques verres, dans un bar, avec des amis. D'abord préoccupée, elle finit par s'inquiéter en découvrant, « horrifiée », qu'une vilaine marque en forme de cratère apparaît sur son mollet droit. Elle prend alors une photo de et l'envoie à sa grand-mère, infirmière retraitée. Alarmée par le cliché, celle-ci lui conseille d'aller demander l'avis d'un médecin immédiatement.

Crédit photo : DR

Malgré cette recommandation, Paige ne l'écoute pas et refuse de consulter. Pour se rassurer, la jeune femme se dit alors qu'il doit s'agir d'une piqure de moustique. Mais peu de temps après, la trentenaire se retrouve dans l'incapacité de marcher en raison de douleurs presque insupportables dans la jambe. Pire, sa plaie semble s'infecter à vue d'œil et du pus s'en échappe en quantité. Affolée à l'idée de perdre sa jambe, Paige commence à paniquer.

« J’ai vraiment cru que j’allais perdre ma jambe (...) C’était comme dans un film d’horreur. Du pus suintait du trou, et je le sentais couler le long de ma jambe. Je l’ai gardé aussi propre que possible, pensant que ça guérirait tout seul. Puis j’ai commencé à ressentir d’atroces douleurs lancinantes dans la jambe. Je supporte la douleur, mais là, c’était autre chose » (Paige Oldfield)

Après une semaine de souffrance, elle se décide finalement d'en parler lors d'un rendez-vous prévu de longue date pour un autre motif, dans un hôpital. L'infirmière qui la prend en charge tombe alors de nues en découvrant sa blessure. Choquée, cette dernière procède à un prélèvement pour l'analyser et lui conseille de se rendre immédiatement aux urgences de l'établissement, afin de consulter un médecin. Paige apprend alors qu'elle souffre d'une « forte infection » et doit prendre des antibiotiques pour guérir.

« L'Infirmière a poussé un grand cri en voyant ça. Elle a prélevé un échantillon et m’a dit que je devais me rendre à l’accueil et consulter un médecin le jour même. On m’a prescrit des antibiotiques et ma morsure a enfin commencé à montrer des signes de guérison. Les résultats du prélèvement ont également montré une forte infection » (Paige Oldfield)