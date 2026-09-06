Attention, ces annonces d'adoption de chiots ou de chatons adorables sont en réalité des arnaques

Vous avez repéré une annonce d’adoption d’un chiot ou d’un chaton sur les réseaux sociaux ? Attention, il s’agit peut-être d’une arnaque.

Par 

Ajoutez-nous à vos sources préférées
Un chiot

Vous en avez sans doute déjà vu passer sur votre fil d’actualité. Sur les réseaux sociaux, les fausses annonces de vente ou d’adoption d’animaux de compagnie se multiplient. On voit des affiches ou des publications, avec la photo adorable d’un chiot ou d’un chat proposé à l’adoption. Mais en réalité, ces annonces sont des arnaques.

Une fausse annonce d'adoption

Selon le Sénat, 50% des annonces de vente en ligne d’animaux seraient frauduleuses, et de nombreuses personnes tombent dans le piège.

Des annonces générées par l’IA

C’est le cas de Médérick, un homme qui s’est fait arnaquer de cette façon. Il a vu une annonce sur un réseau social pour adopter un petit husky. La légende affirmait : “Il a quatre mois, vacciné et pucé, et les frais d’adoption sont de 250 euros”. Séduit, Médérick a envoyé l’argent. Cependant, il n’a jamais eu de réponse et n’a pas pu voir le chien.

La majorité de ces annonces sont créées avec l’intelligence artificielle et les animaux proposés à l’adoption n’existent pas. L’objectif des escrocs est d’attendrir leurs victimes et de leur soutirer de l’argent en jouant avec leurs sentiments.

La suite après cette vidéo

Ne pas tomber dans le piège

Certains arnaqueurs vont encore plus loin en se faisant passer pour des associations, comme la SPA. En effet, dans les refuges, il n’est pas rare de voir des personnes qui ont été piégées.

“Les gens viennent et nous disent : “J’ai vu tel chien, j'ai appelé le numéro de téléphone, le monsieur m’a dit que le chien serait à la SPA et qu’il m’attendait”. Et arrivé ici, il n’y a pas de chien”, explique Xavier Bonnard, le président de la SPA de Marseille-Provence, à TF1 Info.

Pour ne pas tomber dans le piège, il est important de se méfier de toutes les annonces de vente et d’adoption d’animaux en ligne, et ce quel que soit le site ou la plateforme. C’est le cas sur Leboncoin, où le commerce d’animaux sauvages et de NAC est désormais banni. Veillez également à toujours rencontrer le vendeur et l’animal avant de verser de l’argent. Ne payez jamais en avance, même pour des frais de transport ou de vétérinaire, ni pour “réserver” l’animal.

Pour rappel, ce type d’escroquerie est passible de cinq ans de prison et de 375 000 euros d’amende.

Suivez-nous sur Google

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

À lire aussi
Un requin
« J’ai commencé à le frapper encore et encore » : une Australienne repousse un requin à mains nues mais perd un bras
Chiot abandonné dans une cage découvert par un policier
Un policier découvre un chiot enfermé dans une cage en plein soleil au bord de la route et lui porte secours
L'âne HeeHaw dans son paturage
À la recherche d’un enfant disparu, la police pénètre dans une ferme et abat un âne, sa propriétaire a le coeur brisé
Les adolescents sauvent le chevreuil
“On a sauvé une vie” : Un chevreuil tombe dans un canal, 2 adolescents le sauvent de la noyade