Attention, ces annonces d'adoption de chiots ou de chatons adorables sont en réalité des arnaques

Vous avez repéré une annonce d’adoption d’un chiot ou d’un chaton sur les réseaux sociaux ? Attention, il s’agit peut-être d’une arnaque.

Vous en avez sans doute déjà vu passer sur votre fil d’actualité. Sur les réseaux sociaux, les fausses annonces de vente ou d’adoption d’animaux de compagnie se multiplient. On voit des affiches ou des publications, avec la photo adorable d’un chiot ou d’un chat proposé à l’adoption. Mais en réalité, ces annonces sont des arnaques.

Selon le Sénat, 50% des annonces de vente en ligne d’animaux seraient frauduleuses, et de nombreuses personnes tombent dans le piège.

Des annonces générées par l’IA

C’est le cas de Médérick, un homme qui s’est fait arnaquer de cette façon. Il a vu une annonce sur un réseau social pour adopter un petit husky. La légende affirmait : “Il a quatre mois, vacciné et pucé, et les frais d’adoption sont de 250 euros”. Séduit, Médérick a envoyé l’argent. Cependant, il n’a jamais eu de réponse et n’a pas pu voir le chien.

La majorité de ces annonces sont créées avec l’intelligence artificielle et les animaux proposés à l’adoption n’existent pas. L’objectif des escrocs est d’attendrir leurs victimes et de leur soutirer de l’argent en jouant avec leurs sentiments.

La suite après cette vidéo

Ne pas tomber dans le piège

Certains arnaqueurs vont encore plus loin en se faisant passer pour des associations, comme la SPA. En effet, dans les refuges, il n’est pas rare de voir des personnes qui ont été piégées.

“Les gens viennent et nous disent : “J’ai vu tel chien, j'ai appelé le numéro de téléphone, le monsieur m’a dit que le chien serait à la SPA et qu’il m’attendait”. Et arrivé ici, il n’y a pas de chien”, explique Xavier Bonnard, le président de la SPA de Marseille-Provence, à TF1 Info.

Pour ne pas tomber dans le piège, il est important de se méfier de toutes les annonces de vente et d’adoption d’animaux en ligne, et ce quel que soit le site ou la plateforme. C’est le cas sur Leboncoin, où le commerce d’animaux sauvages et de NAC est désormais banni. Veillez également à toujours rencontrer le vendeur et l’animal avant de verser de l’argent. Ne payez jamais en avance, même pour des frais de transport ou de vétérinaire, ni pour “réserver” l’animal.

Pour rappel, ce type d’escroquerie est passible de cinq ans de prison et de 375 000 euros d’amende.