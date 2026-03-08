Sur Vinted, cette nouvelle arnaque générée par l'IA menace les vendeurs

Une nouvelle arnaque prend de plus en plus d’ampleur sur Vinted, et elle menace fortement les vendeurs. On vous explique.

Les arnaques sont nombreuses et les escrocs n’hésitent pas à utiliser l’intelligence artificielle pour piéger leurs victimes. C’est par exemple le cas de cette photo diffusée sur Facebook qui est en réalité fausse et qui n’est autre qu’une arnaque.

Mais aujourd’hui, les arnaques ne restent pas uniquement sur les réseaux sociaux et sont également présentes sur les sites de revente. C’est le cas sur Vinted, qui est actuellement la cible d’une nouvelle arnaque générée par l’intelligence artificielle.

Une fausse photo générée par l’IA

Bien qu’il existe des astuces pour vendre des articles rapidement sur l’application, d’autres, plus illégales, sont créées pour arnaquer les vendeurs. Actuellement, certains acheteurs n’hésitent pas à utiliser l’intelligence artificielle pour faire croire que le colis qu’ils ont reçu est endommagé, et ainsi obtenir un remboursement. Pour cela, ils génèrent une fausse photo montrant que le colis ou l’article commandé est détruit.

Selon 01 Net, cette arnaque est une menace pour les vendeurs qui ne reçoivent pas leur argent alors qu’ils ont bien envoyé leur colis, d’autant plus que l’application bloque les fonds tant que l’acheteur n’a pas validé la bonne réception du colis. S’il ne le fait pas, le vendeur ne reçoit pas d’argent alors qu’il a bien expédié la commande.

Une procédure de remboursement

Un internaute a vécu cette mauvaise expérience, qu’il a partagée sur X. Il a vendu un livre via Vinted mais une fois l’article reçu, l’acheteur a lancé une procédure de réclamation. Le motif ? “L’article n’était pas correctement emballé.” Selon Boursorama, il a joint des photos montrant le livre et l’emballage très abîmés, ce qui n’était pas le cas en réalité.

Cette photo a été générée par l’IA dans le but d’obtenir un remboursement. Bien que le vendeur ait alerté Vinted en affirmant que cette photo était fausse, il n’a pas eu gain de cause. L’application a annulé la transaction, l’acheteur a été remboursé et le vendeur n’a pas récupéré son colis.

Ce phénomène prend de plus en plus d’ampleur et Vinted n’a pas tardé à réagir. L’entreprise affirme qu’elle examine chaque plainte au cas par cas et qu’elle possède des outils capables de détecter de fausses images générées par l’IA.

Si vous avez l’intention d’expédier un colis Vinted, prenez des précautions pour ne pas vous faire arnaquer. Prenez des photos et des vidéos de l’état de votre colis au moment de l’expédition, pour prouver votre bonne foi. Veillez aussi à privilégier des acheteurs fiables, qui ont de nombreuses évaluations positives afin de ne pas avoir de mauvaise surprise.