Au Canada, de plus en plus de requins blancs s'échouent sur les plages, une bonne nouvelle pour les scientifiques

Cette année, les plages du Canada ont vu de plus en plus de grands requins blancs s’échouer sur leur sable. Si on peut penser que le phénomène est inquiétant, des scientifiques soulignent qu’il s’agit en fait d’une bonne nouvelle pour l’espèce.

C’est un phénomène rare qui est devenu de plus en plus courant et forcément, les scientifiques s’interrogent. Sur les deux dernières décennies, seuls un ou deux requins blancs s’échouaient sur les plages canadiennes chaque année.

Un chiffre qui a mystérieusement explosé depuis le mois d’octobre dernier. Quatre requins blancs ont été retrouvés morts sur les côtés de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau Brunswick et de l’île-du-Prince-Édouard, sur la façade atlantique du Canada. Trois d’entre eux étaient des juvéniles et l’un était un adulte.

Des échouages mystérieux, signes d’une bonne nouvelle pour l’espèce ?

Si vous faites bien les comptes, le nombre a donc doublé. Le dernier échouage en date remonte au 7 août dernier, sur la rive de Greenwich Beach, le long du golfe du Saint-Laurent. Récupéré pour subir une nécropsie, l’animal ne présentait aucun signe apparent de traumatisme.

Pour Tonya Wimmer, directrice exécutive de MARS, organisation canadienne à but non lucratif, cette hausse des échouages pourrait être le signe d’une excellente nouvelle pour l’espèce. En effet, selon elle, cela indiquerait que la population locale de grands requins blancs serait en augmentation : “Nous croisons tous les doigts. Il y a un sentiment général qu’il semble y avoir plus de requins”.

Un constat déjà avéré aux États-Unis, plus précisément dans la région de Cape Cod, où la population de requins blancs semble avoir grossi ces dernières années. Répertoriée en voie disparition par la loi fédérale canadienne, l’espèce avait diminué de 70% dans les années 1960. Il semblerait que le super prédateur marin soit finalement revenu en nombre dans les eaux au nord-ouest de l’océan Atlantique.