Des gardes forestiers découvrent le plus gros crapaud buffle du monde... et décident de l'euthanasier

Des gardes forestiers australiens ont découvert un crapaud aux mensurations gargantuesques dans l’État du Queensland.

Jeudi 19 janvier, des gardes forestiers australiens ont trouvé un crapaud buffle géant dans le parc national de Conway (Queensland). Son poids ? 2,7 kilogrammes.

Crédit Photo : QUEENSLAND DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND SCIENCE

«Je me suis baissée et j’ai attrapé le crapaud. Je n’en revenais pas de sa taille et de son poids», a indiqué Kylee Gray, l’agente de protection de la faune qui a découvert l’amphibien aux mensurations gargantuesques, à la chaîne Australian Broadcasting Corporation.

Un spécimen hors norme

Comme le précise le média, le spécimen, baptisé «Toadzilla», pèse 50 grammes de plus que le plus gros crapaud enregistré dans le livre Guinness des records. Il est également six fois plus gros que ses congénères.

Selon Kylee Gray, le crapaud a adopté un régime alimentaire à base d’insectes, de reptiles et de petits mammifères : «Un crapaud buffle de cette taille mange tout qui peut entrer dans sa bouche», a-t-elle expliqué.

Crédit Photo : QUEENSLAND DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND SCIENCE

Crédit Photo : QUEENSLAND DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND SCIENCE

L’animal, qui appartient à une espèce invasive, a été euthanasié. Toujours selon la spécialiste, Toadzilla sera donné au Queensland Museum.

Le crapaud buffle : une espèce invasive

Vous l’ignorez peut-être, mais le crapaud buffle, aussi sous connu sous le nom de crapaud de canne à sucre, est considéré comme une espèce envahissante au Pays des kangourous.

Les crapauds buffles ont été introduits pour la première fois dans le Queensland en 1935 pour lutter contre une invasion de scarabées. Aujourd’hui considérée comme un fléau, la population de crapauds buffles représente une véritable menace pour la faune locale.

Istock.

En effet, ce gros batracien se reproduit à la vitesse de l’éclair et secrète un poison dangereux, empoisonnant au passage de nombreux animaux (lézards, serpents, souris, grenouilles…).

De leur côté, les femelles peuvent pondre entre 25 000 et 35 000 œufs en une saison.