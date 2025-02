Australie : une ado de 17 ans meurt après avoir été mordue par un requin à 100 mètres de la plage

Scène d’horreur sur une plage australienne, où une adolescente a succombé à une attaque de requin.

Ce lundi 3 février, une adolescente de 17 ans a été victime d’une attaque mortelle de requin sur l’île Bribie, au nord de Brisbane, capitale de l’État du Queensland (Australie), aux alentours de 17 heures, ont rapporté les autorités locales.

La jeune fille se baignait à 100 mètres de la côte lorsque l’attaque s’est produite. Comme le précisent les médias, la nageuse se trouvait au niveau de Woorim Beach, un spot de surf très populaire.

Dépêchés sur les lieux, les secours ont essayé de sauver l’adolescente, qui était encore en vie après avoir été mordue. Mais cette dernière a succombé à ses blessures environ une heure après l’attaque.

Toujours selon les autorités, la victime souffrait de graves morsures au niveau du haut du corps. Pour le moment, on ignore quelle espèce de requin est à l’origine de ce drame.

Deuxième attaque mortelle depuis le début de l’année

La zone où l’incident a eu lieu attire de nombreux pêcheurs, qui utilisent des drumlines, des lignes de pêche destinées à la capture des requins, explique le Sydney Morning Herald.

Selon les informations du média, le fait que le squale a été attiré près du rivage par un appât avant l'attaque n'a pas été confirmé. À noter que la plage est fermée au public jusqu’à nouvel ordre.

Sans réelle surprise, le décès de la jeune fille a provoqué une onde de choc au sein de la population locale.

«On sait qu’il y a beaucoup de requins autour de Bribie, mais si près du rivage, c’est quand même un choc», a indiqué un habitant à ABC News.

Il s’agit de la deuxième attaque mortelle de requin depuis le début de l’année en Australie et de la troisième depuis le 28 décembre.

«On voit des requins tous les jours, les gens n’en parlent pas. C’est courant», a déclaré un témoin dans les colonnes du journal local Courier-Mail.

Dans le détail, plus de 1200 incidents impliquant des requins ont été enregistrés en Australie depuis 1791, dont plus de 250 ont entraîné la mort, selon les données nationales. Parmi les requins les plus dangereux, on peut citer les requins blancs, les requins taureaux et les requins-tigres.