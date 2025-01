Surnommée “Big Boy”, une nouvelle araignée «inhabituellement grande» découverte en Australie

En Australie, une araignée “inhabituellement grande” vient d’être découverte selon une étude publiée le 13 janvier. Sa taille impressionnante lui vaut le surnom de “Big Boy” (“grand garçon”, ndlr).

Ce n’est pas un secret mais l’Australie regorge d’animaux effrayants et gigantesques. Alors quand des chercheurs australiens évoquent une nouvelle araignée “inhabituellement grande”, on suppose qu’elle est immense est encore bien plus dangereuse.

Ce lundi 13 janvier, une étude publiée dans la revue BMC Ecology and Evolution révèle la découverte d’une nouvelle espèce d’araignée, issue de la famille des Atrax, connue pour avoir dans ses rangs certains spécimens les plus venimeux au monde.

Crédit photo : BMC Ecology and Evolution

Cette nouvelle espèce a été identifiée grâce à des analyses ADN et à des comparaisons anatomiques. L’araignée a été observée pour la première fois par un certain Kane Christensen, un passionné d’araignées. Ainsi, les scientifiques lui ont donné le nom de Atrax christenseni.

Une découverte importante pour la création d’un anti-venin

Outre son nom scientifique, l’araignée a été surnommée “Big Boy”, qui signifie “grand garçon” en anglais, à cause de sa taille “inhabituellement grande”. Au-delà de la découverte d’une nouvelle espèce, c’est surtout sa potentielle contribution à la créaction d’un antivenin qui enthousiasme les chercheurs.

Crédit photo : BMC Ecology and Evolution

En effet, les chercheurs rappellent que ce n’est pas le venin de l’araignée qui compte mais la réaction de la personne à ce dernier. Le média britannique The Independent rappelle qu’aucun décès humain n’a eu lieu depuis le développement de l’anti-venin dans les années 1980. Dans près de 98% des cas, les morsures sont inoffensives.

Crédit photo : BMC Ecology and Evolution

Cette nouvelle étude a été publiée quelques jours seulement après la découverte en Australie de la plus grande araignée à toile-entonnoir jamais observée. Un Atrax robustus, mesurant 9,2 centimètres, a été capturé à Newcastle, dans le nord de Sydney. Ses congénères mesurent entre 2 à 4,5 centimètres, valant à ce spécimen géant le surnom “Hemsworth”, en référence à Chris Hemsworth, l’acteur australien qui interprète le rôle de Thor au cinéma.