Un bébé pie abandonné et recueilli par un couple noue une amitié improbable avec deux chiens

En Australie, une chienne et son chiot ont noué une solide amitié avec une pie, pour le plus grand bonheur de leurs maîtres.

Les animaux nous étonneront toujours, et ce récit venu tout droit du pays des kangourous en est le parfait exemple.

Il y a deux ans, Juliette Wells et son compagnon Reece ont trouvé un bébé pie abandonné dans un parc canin, situé dans le Queensland (Australie). «C'était la saison de reproduction des pies», avait raconté la jeune femme au magazine People. «Parfois, les pies forcent les petits à quitter le nid par manque de place ou de nourriture».

Une amitié improbable

Face à cette situation, ces derniers ont décidé de recueillir le volatile baptisé Molly car les les refuges spécialisés de la région étaient saturés. Contre toute attente, la petite créature s’est liée d’amitié avec Peggy, le Staffordshire Bull Terrier du couple.

Crédit Photo : Juliette Wells

En effet, les deux animaux que tout oppose ont développé des habitudes aussi improbables que mignonnes, comme se rouler par terre ou faire la sieste dans le même panier. Et l’activité préférée de Molly consiste à grimper le dos du quadrupède.

Crédit Photo : Juliette Wells

Selon Juliette, la pie et la boule de poils sont devenues si proches que la chienne, qui était en chaleur à l’époque, a connu une grossesse nerveuse, et a commencé à produire du lait pour le petit oiseau.

Leur relation s’est intensifiée lorsque la chienne a donné naissance à son premier chiot, une femelle prénommée Ruby. Cette dernière et Molly sont rapidement devenues les meilleures amies du monde.

Crédit Photo : Juliette Wells

De leur côté, Juliette et Reece s’assurent que tous les animaux de la maisonnée obtiennent l’espace dont ils ont besoin pour cohabiter pacifiquement, ce qui inclut de laisser Molly à l’extérieur «pour qu’elle apprenne à connaître son environnement et ses congénères».

Les animaux fascinent la toile

Sans surprise, le couple poste régulièrement des photos de leurs compagnons sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, le compte Instagram du trio est suivi par plus de 192 000 abonnés. Une chose est sûre, les publications nous rappellent à quel point les animaux sont des êtres merveilleux.

Crédit Photo : Juliette Wells

Crédit Photo : Juliette Wells

Les propriétaires n’hésitent pas à faire preuve d’honnêteté quant au dur labeur que représente l’entretien d’un animal sauvage et de plusieurs chiens : «Il est important que les gens connaissent la réalité et le travail que nous faisons pour rendre cela possible», a déclaré l’Australienne.

Toujours selon ses dires, elle a la chance de s’occuper de la pie car elle bénéfice des conseils d’un groupe de sauveteurs d’animaux sauvages.

Crédit Photo : Juliette Wells