Elle transforme des bébés ratons laveurs abandonnés en survivants de la nature grâce à un camp d'entraînement unique

Direction le Mississippi, où un camp d’entraînement pour ratons laveurs leur apprend des techniques de survie avant d’être relâchés dans la nature.

Une initiative originale importante !

Le Woodside Wildlife Rescue n’est pas un centre de protection de la faune sauvage comme les autres. Et pour cause : il s’agit en réalité d’un camp d’entraînement pour ratons laveurs.

L’objectif ? Apprendre à ces animaux malades ou blessés comment survivre dans la nature du sud du Mississippi, rapporte AP News.

Un centre de sauvetage apprend aux ratons laveurs à survivre

Cette organisation recueille notamment de jeunes ratons laveurs orphelins, ainsi que des petits séparés de leur mère à cause de tempêtes, d’accidents de la route ou d’autres événements traumatisants.

Livrés à eux-mêmes, ils n’ont pas pu apprendre les compétences nécessaires pour s’en sortir dans la nature.

C’est pour cette raison que Paula Woodside, la fondatrice de Woodside Wildlife Rescue, a décidé d’intervenir pour leur offrir une seconde chance.

« Quand ces bébés arrivent et qu’ils sont tellement désespérés, c’est déchirant », a-t-elle indiqué.

Avant d’ajouter :

« Il est vraiment important pour eux de bénéficier d’un petit coup de pouce ».

Ancienne navigatrice de la marine marchande américaine, Paula a ouvert le centre de sauvetage en 2019, après avoir aidé à réhabiliter un bébé raton laveur retrouvé à bord de son navire.

Apprendre en montrant l’exemple

Le camp, situé dans la ville côtière de Pass Christian, recueille environ des dizaines de petits chaque année. En 2026, il en a déjà pris en charge 76. Le centre s’occupe aussi d’autres animaux sauvages de la région.

Le Woodside Wildlife Rescue travaille avec les services municipaux de contrôle des animaux et des habitants.

Les soigneuses apprennent aux ratons laveurs à trouver leur nourriture, se déplacer, se cacher, fuir les dangers et devenir autonomes avant leur remise en liberté.

Ces derniers font toujours en sorte de montrer l’exemple aux animaux. Paula cache en effet des vers dans la terre pour montrer aux petits comment creuser pour trouver de quoi manger.

Elle casse aussi des pommes de pin ou des glands pour révéler les graines à l’intérieur. Une partie de l’apprentissage se fait par l’imitation.

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Les ratons-laveurs obtiennent un diplôme

Les plus petits passent quelques semaines à l’intérieur, nourris au biberon par les soigneurs. Ils rejoignent ensuite les enclos extérieurs pour leurs premières leçons.

Les animaux ont à leur disposition un vaste terrain composé de prairies, de forêts et d’étangs, avec une rivière à proximité, pour s’entraîner dans un environnement proche de leur habitat naturel.

Pour leur dernière leçon, un bénévole qui leur est inconnu piège les ratons laveurs dans des cages, les effrayant suffisamment pour les encourager à éviter les pièges et les humains. Selon Paula, cette expérience les aide à se détacher de leurs sauveteurs.

Enfin, lorsqu’un groupe est prêt à être relâché, environ six mois après leur sauvetage, Paula et Raquel Priest, directrice du Woodside Wildlife Rescue, organisent une cérémonie de remise des diplômes.

Un révérend bénit ensuite leur voyage alors que les mammifères sont libérés dans une autre partie de la propriété boisée du centre.

« C’est comme regarder ses enfants quitter la maison. Il est important de les voir s’épanouir, partir et devenir des créatures espiègles qu’ils étaient destinés à être », a conclu la fondatrice.

Bon vent !