Japon : un homme violemment attaqué par une bande de 15 singes enragés devant un bar

Au Japon, un homme a été violemment attaqué par une bande de singes devant un bar.

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Des singes issus de la « Troop T1 »

Direction le pays du Soleil-Levant où une bande de singes déchaînés terrorise les habitants d’une paisible ville côtière. La dernière victime du groupe a même été envoyée à l’hôpital.

Un homme attaqué par des singes devant un bar au Japon

Les faits se sont produits le 17 septembre, vers 6h30 du matin, à Yugawara, rapporte le Daily Star.

Un homme âgé d’une quarantaine d’années a été pris en embuscade par une quinzaine de macaques alors qu’il se trouvait devant son bar habituel.

Selon nos confrères japonais, l’agression a été particulièrement violente. La victime a été encerclée par les animaux et aurait subi plusieurs coupures aux mains alors qu’elle tentait de se défendre.

Des singes issus de la « Troop T1 »Crédit Photo : News TV Asahi

Le quadragénaire a ensuite été transporté dans une clinique pour recevoir les soins nécessaires. Fort heureusement, ses blessures étaient légères.

Une chose est sûre : l’homme se souviendra encore longtemps de sa mésaventure.

Une bande de macaques qui sème la terreur

Ce n’est pas la première fois qu’une telle attaque se produit. Connue sous le nom de «Troop T1», cette troupe de macaques japonais (Macaca fuscata) sème la terreur dans la commune et inquiète les autorités dépassées par la situation.

Résultat : les habitants craignent désormais de sortir de chez eux, par peur de croiser ces singes.

Des singes issus de la « Troop T1 »Crédit Photo : News TV Asahi

Depuis 2025, la police locale a recensé plus de 900 incidents impliquant des comportements intimidants ou agressifs de ces primates rebelles envers des personnes. Un agriculteur en a notamment fait les frais alors qu’il récoltait des melons.

Un autre habitant, âgé de plus de 80 ans, a confié aux médias locaux :

« Je faisais généralement un peu de jardinage, mais je ne le fais plus. Parce que les singes viennent…».

Yugawara est une destination très prisée au Japon et dépend en grande partie des touristes qui viennent profiter de ses sources chaudes naturelles. Cette multiplication des attaques de singes préoccupe donc la population locale.

La suite après cette vidéo

Les autorités impuissantes

Pour le moment, les experts ignorent pourquoi cette bande de singes agit de la sorte. Mieko Seino, membre de la Société japonaise de primatologie, avance néanmoins une théorie.

« Les touristes les nourrissent, puis ils cherchent des maisons inhabitées où ils peuvent avoir leurs petits, ce qui ne fera qu’aggraver le problème », explique la scientifique.

Un macaque japonaisCrédit Photo : News TV Asahi

La ville attend actuellement l’autorisation du gouvernement pour prendre des mesures contre la «Troop T1». Les autorités espèrent réduire les naissances en capturant le plus grand nombre possible de mâles.

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Singe Japon

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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