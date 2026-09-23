Une ourse entre dans une pharmacie avec son petit, elle est ensuite abattue et l'ourson relâché seul dans la nature

Au Canada, une ourse noire a été abattue après être entrée dans une pharmacie avec son petit. Devenu orphelin, l’ourson va devoir se débrouiller seul, ce qui inquiète les spécialistes.

S’approcher des zones d’habitations peut s’avérer dangereux pour les ours noirs au Canada. Une femelle a en effet été abattue après s’être aventurée dans une pharmacie avec son petit.

Aujourd’hui, les spécialistes de la faune s’inquiètent de l’avenir de l’ourson, désormais livré à lui-même et privé de sa mère pour apprendre à survivre.

Une ourse et son petit entrent dans une pharmacie au Canada

L’incident s’est déroulé le dimanche 20 septembre, vers 14 heures, à Hope, en Colombie-Britannique, rapporte le magazine américain People.

Alors qu’ils se promenaient dans les rues, les deux ursidés sont entrés dans la pharmacie Pharmasave et y sont restés pendant environ cinq minutes. Ils ont notamment flâné dans le rayon des cosmétiques, avant de ressortir d’eux-mêmes.

Dépêchés sur les lieux, des agents de conservation de la Colombie-Britannique ont aperçu l’ourse et son petit dans le quartier résidentiel voisin.

Comme le précisent nos confrères, ils les ont alors endormis avec des tranquillisants afin de les examiner.

Ces derniers ont alors découvert que la femelle avait déjà été impliquée dans plusieurs incidents et conflits avec des humains dans le secteur.

Face à cette situation, l’ourse a été abattue pour des raisons de sécurité publique, tandis que l’ourson a été relâché dans la nature.

La femelle abattue par les autorités

Dans un communiqué, le service des agents de conservation de la Colombie-Britannique a justifié cette décision :

« Les ours qui ont appris à associer les humains à la nourriture, qui fréquentent régulièrement les zones habitées et qui entrent dans les maisons ou des magasins ne peuvent pas être déplacés ou réhabilités, en raison des risques qu’ils représentent pour la sécurité publique », a-t-il indiqué.

À noter qu’aucune blessure n’a été signalée lors de l’incident dans la pharmacie. Interrogée par CBC, Kara Kelso, une employée, a raconté la scène.

Crédit Photo : Kara Kelso

Elle a expliqué avoir d’abord fait sortir les clients de l’enseigne avant d’appeler à l’aide. Pendant ce temps, l’ourse observait le maquillage dans le rayon des cosmétiques.

« Nous n’avions pas sa teinte de rouge à lèvres », a plaisanté la salariée.

Selon elle, les deux ours n’ont causé aucun dégât. Kara Kelso a confié à Global News qu’elle n’avait pas eu peur d’eux.

« Ils étaient plutôt paisibles et moi aussi », a-t-elle ajouté.

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L’ourson orphelin livré à lui-même

À la suite du décès de la femelle, Holly Reisner, directrice exécutive du North Shore Black Bear Network, une association de protection des ours noirs, s’est inquiétée du sort de l'ourson.

« Relâcher un petit ours comme celui-là dans la nature, c’est vraiment risqué. Il est difficile de savoir s’il survivra. Ces animaux n’ont pas beaucoup de réserves de graisse. Maintenant, il est complètement livré à lui-même pour trouver de la nourriture », a-t-elle expliqué à CTV News.

Avant d’ajouter :

« Comment va-t-il réussir à trouver un endroit où passer l’hiver sans l’aide de sa mère, qui aurait dû lui montrer comment faire ? ».

Crédit Photo : Kara Kelso

Selon le ministère de l’Environnement, des Terres et des Parcs de la Colombie-Britannique, la province compte entre 120 000 et 160 000 ours noirs, soit environ un quart des spécimens recensés au Canada.

Les ours sont généralement plus actifs à l’automne afin de trouver de la nourriture avant d’hiberner.

On croise les doigts pour l’ourson orphelin !