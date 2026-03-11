Ces 12 magnifiques photos d'animaux sauvages ont gagné un célèbre concours britannique

Le concours de photographie animalière des British Wildlife Photography Awards a dévoilé, ce mardi 10 mars, les 12 gagnants de l’édition 2026. Découvrez ces photos d’animaux exceptionnelles.

Les concours de photographie animalière révèlent souvent des images d’animaux à couper le souffle. Ces photos peuvent être amusantes, comme on peut le voir avec les photos d’animaux les plus drôles de l’année 2025, mais aussi magnifiques.

La plus belle photographie d’animal sauvage a été élue en 2025. Mais quelles sont celles prébiliscitées en 2026 ? Pour le savoir, le concours de photographie britannique British Wildlife Photography Awards a dévoilé ses 12 gagnants, ce mardi 10 mars.

Crédit photo : Marc Humphrey / BWPA 2026

Ce concours, créé en 2009, récompense chaque année les plus belles photographies de la faune sauvage prises au Royaume-Uni. Cette année, le jury a reçu plus de 12 000 images prises dans tout le pays par des photographes amateurs et professionnels.

“Les lauréats de cette année célèbrent la beauté, la diversité et la spécificité de la faune britannique de manière vraiment exceptionnelle. Des espèces familières à des moments rarement observés, le concours met en valeur le talent et la passion des photographes derrière l’objectif. Ensemble, ils offrent une célébration joyeuse de la nature au Royaume-Uni, tout en nous rappelant pourquoi ces lieux et ces espèces méritent tant notre attention et notre protection”, a indiqué Will Nicholls, directeur des BWPA, selon CNEWS.

Sans plus attendre, voici les plus belles photos d’animaux sauvages de l’année.

Catégorie “Grand prix” et “Noir et blanc”

Crédit photo : Paul Hobson / BWPA 2026

Le prestigieux titre de Photographe britannique de la faune sauvage de l’année a été remporté par Paul Hobson. L’artiste a dévoilé une photo en noir et blanc d’un crapaud qui nage dans un étang, dans lequel se reflètent les arbres d’une forêt. Paul Hobson a également remporté le premier prix dans la catégorie noir et blanc.

Catégorie “Jeune photographe de l’année (15-17 ans)”*

Crédit photo : Ben Lucas / BWPA 2026

Le prix du Jeune photographe britannique de la faune sauvage de l’année a été décerné à Ben Lucas, 18 ans, qui a photographié un bébé cygne tuberculé endormi sur le dos de son frère.

Catégorie “Comportement animal”

Crédit photo : Mark Parker / BWPA 2026

Cette photographie prise sur le vif a été capturée par Mark Parker dans un parc. Le photographe attendait que l’oiseau se pose sur le sol et lorsqu’il a appuyé sur le déclencheur, l’animal était en train de saisir dans ses pattes un petit étourneau pour en faire son repas.

Catégorie “Côte et mer”

Crédit photo : James Lynott / BWPA 2026

James Lynott, photographe sous-marin, est passionné par la fluorescence chez les organismes aquatiques. Pour faire ressortir leurs couleurs, il utilise des lumières bleues et des filtres stroboscopiques. Sur cette photographie, on peut voir une galathée multicolore et fluorescente, aux couleurs incroyables, capturée lors d’une plongée nocturne.

Catégorie “Portraits d’animaux”

Crédit photo : Alastair March / BWPA 2026

Sur cette photographie adorable, on peut voir une martre des pins regarder fixement l’objectif du photographe. Ce dernier, Alastair Marsh, a réussi à l’attirer en déposant chaque soir une petite quantité de cacahuètes sur le sol. Ce jour-là, la martre des pins s’est hissée sur ses pattes arrières pour mieux voir qui se cachait derrière ces cacahuètes.

Catégorie “La Grande-Bretagne botanique”

Crédit photo : Barry Webb / BWPA 2026

Cette image a été prise sur un minuscule fragment de bois, dans un tas de copeaux humides. Une goutte d’eau s’est évaporée, se fixant sur des myxomycètes, des organismes semblables à des champignons. Pour immortaliser ce moment, le photographe Barry Webb a capturé 87 images qu’il a rassemblées afin de donner ce résultat.

Catégorie “Habitat”

Crédit photo : Marc Humphrey / BWPA 2026

Prendre en photo des cascades et de l’eau en mouvement n’est jamais facile, mais le photographe Marc Humphrey a réussi à le faire. Au passage, il a immortalisé un cincle plongeur, posé sur un rocher dans la rivière, et le rendu est magnifique.

Catégorie “Jeune photographe (11 ans et moins)”

Crédit photo : Jamie Smart / BWPA 2026

Jamie Smart, 10 ans, a remporté le prix de la catégorie “Jeune photographe” grâce à sa photographie en gros plan d’une abeille sortant d’un trou en argile.

Catégorie “Faune urbaine”

Crédit photo : Simon Withyman / BWPA 2026

Cette image a été prise par Simon Withyman, qui a découvert une famille de renards vivant dans une zone industrielle. Après plusieurs jours passés sur place, les renards se sont habitués à sa présence et le photographe a immortalisé le repos d’une femelle sur le siège rembourré d’un véhicule.

Catégorie “Forêts sauvages”

Crédit photo : Mark Richardson / BWPA 2026

Si aucun animal n’est présent sur cette image, cette dernière n’en est pas moins saisissante. Elle a été prise très tôt, à l’aube, dans un parc en hiver par le photographe Mark Richardson, qui a réussi à immortaliser les rayons du soleil à travers une forêt.

Catégorie “Jeune photographe (12-14 ans)”

Crédit photo : Jack Crockford / BWPA 2026

Le faucon hobereau est un petit rapace très rapide et agile qui est capable de capturer des insectes en plein vol. Malgré la vitesse de l’animal, Jack Crockford, un garçon de 14 ans, a réussi à le photographier en pleine action.

Catégorie “La Grande-Bretagne cachée”

Crédit photo : Julian Terrenos Martin / BWPA

Pendant l’épidémie de Covid-19, Julian Terrenos Martin a construit un miroir d’eau dans son jardin. Au fil du temps, des espèces s’y sont installées dont des grenouilles, qui ont pondu leurs oeufs. Avec son appareil, le photographe a réussi à immortaliser un embryon en développement.

Des photographies incroyables qui nous dévoilent toute la beauté de la biodiversité.