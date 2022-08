Ce chat réconforte un chiot en train de pleurer : la vidéo devient virale !

Qui a dit que les chiens et les chats ne s’entendaient pas ? Cette propriétaire a partagé une vidéo de ses animaux et elle est devenue virale. Voici pourquoi.

Hannah Colson, membre sur la plateforme Tik Tok, est l’heureuse propriétaire de plusieurs animaux de compagnie. Elle possède un chat, prénommé Fig, une chienne prénommée Olive et depuis peu, un petit chiot, le bébé de sa chienne.

Une vidéo devenue virale

Dans une vidéo postée sur Tik Tok on découvre le chiot apeuré en train de pleurer. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est le chat, Fig, qui est venu réconforter l’animal. Dans cette courte vidéo, on découvre le chat caresser avec sa patte le chiot puis venir se blottir contre lui et le lécher. Comme par magie, le chiot s’arrête aussitôt de pleurer.

Une adorable vidéo qui a bien entendu fait le buzz sur la Toile. En quelques heures seulement, la vidéo récoltait plus de 4 millions de mentions “j’aime”, des milliers de commentaires et avait été vue plus 12,3 millions de fois. Cette vidéo à tout pour vous faire fondre !