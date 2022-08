Cette femme retrouve son chien totalement vert et découvre son passe temps hilarant

Un petit chien prénommé Nuggets, en fait voir de toutes les couleurs à sa maîtresse. La preuve, avec son dernier dérapage à mourir de rire. On vous en dit plus.

Depuis qu’elle est propriétaire de son petit chien frisé, aux poils blancs et gris, prénommé Nuggets, Jennah n'est pas au bout de ses surprises. Son chien ne cesse de la surprendre. Et parmi ses passe-temps favoris ? Se rouler dans tout ce qui l’attire et transformer ainsi la couleur de ses poils.



Un dérapage qui fait le buzz

Récemment, Jennah a été littéralement choquée lorsqu’elle a retrouvé son petit chien entièrement vert. La raison ? Nuggets s’était roulé dans l’herbe verte fraîchement coupée. Résultat : Jennah a retrouvé un chien complètement vert : “Nous ne nous attendions pas à voir un chien vert. Il ressemblait à un Muppet ou à un canidé extra-terrestre”, a raconté la propriétaire à The Dodo, comme le précise Woopets.

Jennah a ensuite précisé qu’elle a dû réaliser plusieurs shampooings afin que cette couleur disparaisse. Elle a déclaré : “Nuggets était vraiment mécontent et est resté grincheux pendant plus d’une heure. Mais nous ne pouvions pas le laisser dans un tel état”.

Bien entendu, suite à cet évènement, Jennah a partagé les photos de son animal de compagnie sur la Toile. Des clichés qui ont fait le buzz puisqu’ils ont été aimés par plus de 5 000 personnes. Et il faut avouer que c’est à mourir de rire.

