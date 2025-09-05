La laisse de son chien se coince dans les portes du RER C... elle se fait arracher deux doigts

RER C / chien allongé sur le quai d'une gare

À Paris, une usagère du RER C a subi un grave accident sur le quai. Alors qu’elle tenait son chien en laisse, la bride s’est retrouvée coincée dans les portes du train.

Lundi 1er septembre, la station parisienne de RER C Boulainvilliers a été le théâtre d’un accident glaçant.

Une voyageuse a vu la laisse de chien se coincer dans les portes du train. La suite des événements a pris une tournure dramatique lorsque le wagon a redémarré quelques instants plus tard.

En effet, la victime a été emportée par la rame, avant d’être traînée sur plusieurs mètres, selon les informations de SNCF Voyageurs, relayées par Franceinfo et Actu Paris.

Comme une telle situation a pu se produire ?

Station BoulainvilliersCrédit Photo : Wikimédia

Deux doigts de la main sectionnés

Comme le précisent nos confrères, l’usagère est descendue sur le quai. Le hic ? Le chien qu’elle tenait en laisse, dont le haut de la corde était enroulé autour de son poignet; aurait refusé de la suivre.

Les portes du véhicule se sont refermées alors que l’animal se trouvait encore à l’intérieur.

Un chien allongé sur un quai de gareCrédit Photo : iStock

C’est dans ce contexte que sa propriétaire a été « emportée au départ de la rame », indique la SNCF. Selon Franceinfo, la voyageuse a vu de ses doigts sectionnés dans l’accident. Elle a rapidement été prise en charge par un membre du personnel.

« L’agent en gare, averti, lui a porté assistance immédiatement et les pompiers ont été appelés », indique la Société nationale des chemins de fer français.

La femme a ensuite été transportée à l’hôpital. Ses jours ne seraient pas en danger. De son côté, le quadrupède est sain et sauf, et n’aurait pas été blessé.

Camion de pompiersCrédit Photo : iStock

La SNCF, quant à elle, a fait part de « tout son soutien à la voyageuse blessée ». Le groupe ferroviaire a indiqué qu’une enquête avait été ouverte « pour comprendre les circonstances exactes » de cet événement malheureux.

La passagère envisagerait de porter plainte.

Source : Franceinfo / Actu Paris
Train Sncf

