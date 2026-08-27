Elle retrouve un chaton coincé sous sa voiture après 1 300 km de route : il a fallu démonter une roue pour le sortir

Une étudiante américaine a roulé près de 1 300 km sans savoir qu'un chaton était coincé sous sa voiture. Il a fallu démonter une roue pour le libérer.

Elle vient de faire onze heures de route, elle se gare sur le parking de son campus, et elle aperçoit une patte qui dépasse de sous sa voiture. Le 10 août dernier, Jadyn Sawyer, étudiante en écologie à l'université de Géorgie, découvre qu'elle a fait tout le trajet depuis le New Jersey avec un passager clandestin accroché quelque part sous son châssis. Un chaton d'environ dix semaines, toujours vivant après près de 1 300 kilomètres.

"Non, pas dans ce sens-là, il est DANS ma voiture"

La scène commence par un coup de téléphone à sa mère. La jeune femme, encore sous le choc, ne trouve pas les bons mots, et le quiproquo est immédiat.

"J'ai dit : il y a un chat dans ma voiture. Elle m'a répondu : Jadyn, baisse les fenêtres. J'ai dit : non, pas dans ce sens-là, il est DANS ma voiture."

Jadyn Sawyer raconte la scène à Atlanta News First. Selon elle, l'animal s'est glissé sous le véhicule pendant qu'elle était encore dans le New Jersey, à Mount Laurel. Il y est resté pendant tout le trajet jusqu'à Athens, en Géorgie.

La police du campus n'arrive pas à l'atteindre

L'étudiante prévient les policiers de l'université, qui arrivent avec leurs outils. Ils commencent à dévisser des boulons sous la voiture. Sans succès. Kelly Bettinger, fondatrice de l'association locale Cat Zip Alliance, se déplace avec une autre bénévole, Lisa Donovan. Le constat est le même.

"Il était tellement encastré sous le châssis. Je ne sais toujours pas comment il a fait pour arriver là", explique-t-elle au média local. Le premier réflexe, en s'allongeant sous la voiture, n'a rien d'un moment attendrissant.

"J'avoue que mon cœur s'est serré au début, parce que je pensais que le chaton n'était plus vivant. Mais heureusement, il a crié et il a bougé quand j'ai touché sa patte", raconte Kelly Bettinger à Fox News Digital.

Un garage démonte la roue avant et refuse d'être payé

Faute de solution sur place, la voiture est conduite dans un garage Tires Plus de College Station Road, à Athens. Les mécaniciens la placent sur un pont élévateur et retirent la roue avant côté conducteur. C'est seulement à ce moment-là que le chaton peut enfin être extrait.

Il est brûlant et halète, mais il n'a aucune blessure apparente. Quelques minutes sous la climatisation suffisent à le calmer. Le garage, lui, a refusé toute rémunération pour l'opération.

Chris Hinely, employé chez Tires Plus, explique que ce genre de sauvetage n'est pas totalement inédit, mais que le contexte l'était. Les chats se réfugient généralement sous les voitures quand il fait froid, pas au mois d'août. "En général, on voit ça pendant les mois plus frais, quand ils cherchent un endroit chaud", précise-t-il. "Mais ce petit gars a fait un sacré trajet."

Le bilan vétérinaire est meilleur que prévu

Examiné dès le lendemain, le chaton s'en sort avec beaucoup moins que ce que la scène laissait craindre : une simple infection respiratoire des voies supérieures et une coccidiose, un parasite intestinal très courant chez les chatons nés dehors. Rien qui soit lié au voyage lui-même.

L'association lui a trouvé un nom qui s'imposait tout seul : Jersey, en hommage à l'État où son périple a commencé. D'abord méfiant, il s'est vite détendu. "Il est maintenant bavard, joueur, il aime être porté, et il est vraiment adorable", décrit Kelly Bettinger. Il est aujourd'hui placé en famille d'accueil, et devait être stérilisé, pucé et vacciné contre la rage le 1er septembre. Les refuges américains sont d'ailleurs coutumiers de ce genre de sauvetages hors norme, à l'image de ce chaton paralysé pour qui une clinique de l'Ohio avait fabriqué un fauteuil roulant avec des règles et des petites voitures.

Pourquoi les chats se glissent sous les voitures

Rita Reimers, comportementaliste féline installée en Caroline du Nord, rappelle que ce réflexe n'a rien d'exceptionnel. Un chat effrayé cherche un abri, et il n'a pas la même notion que nous de ce qui constitue un espace praticable.

"Les chats peuvent se cacher dans les plus petits endroits qui soient. Si leur tête passe, leur corps passera", explique-t-elle à Fox News Digital. Son conseil, valable toute l'année et pas seulement l'hiver : donner quelques coups sur le capot avant de démarrer, surtout dans les zones où vivent des chats errants.

Jersey va refaire le trajet, mais autrement

C'est la partie de l'histoire que personne n'avait vue venir. Le chaton ne restera pas en Géorgie. Selon Kelly Bettinger, la sœur de Jadyn Sawyer et son fiancé, qui vivent dans le New Jersey, ont décidé de l'adopter. Jersey va donc rentrer exactement là d'où il est parti.

Reste l'organisation du voyage retour, prévu pour la première semaine de septembre. "Maintenant, il faut qu'on règle la logistique pour le ramener dans le New Jersey début septembre, d'une manière beaucoup plus sûre et confortable que celle du passager clandestin", résume la responsable de l'association.