Ce chien géant d'1,83 mètre qui ressemble à un “petit ours polaire” est à la recherche d'une famille

Au Royaume-Uni, un chien mesurant 1,83 mètre est à la recherche d’une famille. Avec sa grande taille et sa fourrure soyeuse, il est comparé à un petit ours polaire… ou une grosse peluche !

Vous aimez les gros chiens ? Faites la connaissance de Brody, un animal pas comme les autres. Ce bouvier des Pyrénées ressemble à une grosse peluche puisqu’il s’agit d’un très grand chien qui mesure 1,83 mètre et pèse 66 kilos. Bien qu'il soit loin du plus grand chien du monde, il a la taille d’un petit ours polaire et quand il se dresse sur ses pattes arrières, il a atteint celle d’un joueur de basket.

Crédit photo : SWNS

Brody est âgé de 6 ans et a été abandonné par son ancienne famille, qui ne pouvait plus s’en occuper à cause de sa trop grande taille. Il a été recueilli par le refuge britannique Animal Concern Cumbria, dont il est devenu la star.

“Un géant au coeur tendre”

Proposé à l’adoption, Brody attend maintenant sa nouvelle famille. Grâce à un récent toilettage, Brody a une très belle fourrure douce et soyeuse, qui le fait ressembler à un petit ours polaire. S’il ressemble à une peluche, c’est également le cas dans son comportement puisqu’il est doux, affectueux, calme et sociable. Il aime être caressé sur la tête, s’asseoir sur les genoux de ses propriétaires et manger des kilos de biscuits pour chien.

Crédit photo : SWNS

“C’est un géant au coeur tendre. C’est un adulte maintenant, il n’a donc besoin que de quelques promenades de 30 minutes par jour. Il adore les balles de tennis et être en compagnie d’autres personnes. Pour le moment, il est testé en présence d’autres chiens, de personnes et d’enfants dans des environnements différents, afin que nous puissons permettre son adoption en toute sécurité”, a affirmé Lauren Pickthall, du refuge, au Sun.

Brody est proposé à l’adoption

Brody est à la recherche d’une nouvelle famille mais vous l’aurez compris : pour l’accueillir, ses nouveaux propriétaires devront lui donner tout l’espace tout il a besoin. Ainsi, une grande maison et un jardin sont indispensables pour ce grand chien pour qu’il puisse se dégourdir les pattes sans se sentir à l’étroit.