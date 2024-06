Avec sa taille hallucinante, voici le plus grand chien du monde et il mange... 2,5 kg de nourriture par jour

Kevin est un chien pas comme les autres : avec sa taille exceptionnelle, il a récemment battu le record du plus grand chien au monde.

Certaines races de chiens sont connues pour leur grande taille. C’est par exemple le cas du Lévrier, du Terre-Neuve et du Dogue Allemand. Parmi cette dernière race, on retrouve Kevin, un jeune chien âgé de 3 ans qui a récemment battu un record mondial. Surnommé “le gentil géant” par ses maîtres, Kevin a récemmen battu le record du chien le plus grand au monde.

Kevin vit avec ses maîtres dans l’Iowa, aux États-Unis. Chaque jour, il a de la compagnie puisqu’il côtoie trois autres chiens dans le foyer ainsi que quatre chats, des chèvres, des poules et des chevaux.

Un chien à la taille impressionnante

Mais si Kevin se distingue des autres chiens, c’est en raison de sa taille : il mesure 0,97 mètre de haut, soit la taille d’un enfant de 3 ans. Habituellement, les chiens de cette race mesurent en moyenne 0,76 mètre.

“Le fait que Kevin soit officiellement le plus le plus grand du monde est très excitant pour notre famille. C’est drôle parce que quand il était petit, on se disait toujours qu’il n’arrêtait pas de grandir ! Je ne pense pas qu’il soit conscient de sa taille. Il essaie continuellement de se glisser dans les petits lits, de s’asseoir sur nous et de faire tout ce que font les chiens plus petits. Kevin est l’incarnation même du gentil géant. Il a peur de presque tout ! Il est terrifié par les aspirateurs, il ne les laisse pas s’approcher à moins de deux mètres de lui”, s’est exclamée la maîtresse du chien au Guinness des records.

Crédit photo : Guinness World Records / Facebook

Chaque jour, les maîtres de Kevin doivent répondre à ses besoins conséquents. Quotidiennement, le chien mange entre 1,5 et 2,5 kg de nourriture. Il est également souvent sollicité par les passants dans la rue, surpris par sa grande taille.

Entrée dans le Guinness des records

La taille de Kevin a récemment été vérifiée par le Guinness mondial des records, qui a validé que ce chien était le plus grand chien vivant au monde. Ce jeudi 13 juin, Kevin est donc officiellement rentré dans le Guinness des records.

Crédit photo : Guinness World Records / Facebook

Avant lui, c’était Zeus, un autre dogue allemand, qui détenait ce record avec sa taille impressionnante de 1,1 mètre de haut. Cependant, il est décédé en 2023, laissant la place à Kevin.