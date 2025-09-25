Dans cette ville, les personnes qui adoptent un chien doivent suivre... des cours de dressage obligatoires

À Bâle, en Suisse, les nouveaux propriétaires de chien doivent obligatoirement suivre une petite formation pour dresser leur nouvel animal de compagnie. Une mesure mise en place pour éviter les achats impulsifs et les abandons.

Il est important de bien réfléchir avant d’adopter un chien car cet acte implique de grosses responsabilités. En plus de lui accorder suffisamment d’attention et de répondre à tous ces besoins, vous devrez dresser votre chien pour éviter les problèmes de comportement. Malheureusement, de nombreux chiens sont abandonnés chaque année en France car ils n’ont pas bien été dressés et sont devenus ingérables, comme le révèle la SPA dans un rapport alarmant.

Crédit photo : iStock

Pour y remédier, la ville de Bâle, en Suisse, a pris une mesure radicale. Depuis le mois d’avril, toutes les personnes qui adoptent un chien ont l’obligation de suivre des cours de dressage canin. Elles doivent suivre huit leçons pour apprendre les ordres de base et savoir bien communiquer avec leur compagnon.

“‘Ne tire pas sur la laisse, assis, couché, attends’... Ce sont des exercices très utiles dès qu’on sort avec le chien. On donne aussi des explications aux maîtres concernant la protection animale pour qu’ils apprennent à sortir avec leur chien tout en évitant les situations compliquées”, a expliqué Nicole Wölfli, éducatrice canine, à France 3.

Une formation obligatoire

Si cette formation est payante, chaque propriétaire peut choisir l’éducateur canin qu’il souhaite. Cette obligation a déjà été mise en place entre 2008 et 2016 avant d’être arrêtée, puis renouvelée.

“Nous avons remarqué que les achats impulsifs de chiens via internet étaient en augmentation. Les gens ne réfléchissent pas avant d’adopter un animal et cela a occasionné des problèmes. Le nombre de morsures, tout comme celui de blessures graves causées par ces morsures, avait doublé. Ça a été le déclencheur pour nous dire qu’il fallait faire quelque chose. C’est pourquoi nous avons réintroduit cette obligation de formation”, a expliqué Guido Vogel, directeur du département canin à l’office vétérinaire cantonal de Bâle-Ville, à France 3.

Crédit photo : iStock

Une fois la formation terminée, le propriétaire du chien reçoit un document attestant qu’il a bien suivi les huit leçons. Il a ensuite un an à compter de la date d’adoption pour présenter ce document à l’office vétérinaire cantonal de Bâle. S’il ne respecte pas ce délai, il recevra une amende, renouvelable chaque année.

En Suisse, la réglementation pour posséder un chien est stricte. Les habitants doivent notamment payer une taxe de 160 francs suisses (170 euros) chaque année, ainsi que 320 francs suisses (340 euros) pour chaque animal supplémentaire. Si de nombreux lieux sont interdits aux chiens dans le pays, d’autres leur sont entièrement dédiés.

Des mesures strictes qui répondent toutefois à un bel objectif : responsabiliser les propriétaires, éviter les achats compulsifs et limiter les abandons.