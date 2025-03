Ce chien nommé Beaux Tox a été abandonné à cause de son visage déformé

À cause de sa malformation du visage, ce chien nommé Beaux Tox a été longtemps rejeté par des familles, jusqu’à ce qu’il rencontre Jamie, qui a craqué sur lui.

Beaux Tox a un visage difficile à oublier. Son front perpétuellement pensif et profondément ridé est contradictoire avec sa queue frétillante et son attitude joyeuse. Certains pourraient être rebutés par le look unique de Beaux, mais pour Jamie Hulit, une seule photo a suffi à la convaincre que la vie de ce labrador valait la peine d'être sauvée, comme elle le raconte à The Dodo :

“Un de mes amis a posté une photo de Beaux sur Facebook en disant qu'il avait besoin d'une famille d'accueil ou d'être adopté. Ce jour-là, je lui ai envoyé un message disant : « J'adorerais accueillir ce chien et lui donner un foyer »”.

Beaux s'est distingué dès sa naissance. Ses six frères et sœurs lui ayant laissé peu de place pour grandir dans le ventre de sa mère, il a développé un crâne creux et des yeux rapprochés, selon Hulit.

“Il a été poussé hors du chemin et s'est formé comme il s'est formé, mais cela n'a rien à voir avec son intelligence”.

Crédit photo : Jamie Hulit / Instagram beaux_tox_love

Un chien négligé par son ancien propriétaire à cause de son apparence

Une IRM a confirmé que la déformation de la tête n'affectait pas sa personnalité ou ses chances de vivre une vie longue et saine. Les premières années de Beaux ont néanmoins été difficile comme l’explique Jamie Hulit auprès de The Dodo :

“En raison de sa malformation faciale, les éleveurs ne pouvaient pas le vendre. Ils l'ont donc donné gratuitement. Un homme qui vivait non loin de là, à Austin, au Texas, a recueilli le petit chiot étrange, mais lorsque Beaux Tox, appelé Lucky à l'époque, ne s'est pas entendu avec les chats de l'homme, il a été banni dans l'arrière-cour”

Pendant cinq ans, le gentil chien est resté dehors, selon Jamie, gravement négligé par son propriétaire et tout seul, sans même un lit pour chien pour le réconforter.

Des groupes de sauvetage locaux ont tenté d'intervenir et de trouver à Beaux une meilleure situation, mais après avoir passé toute sa vie dans une petite cour sans aucune formation ou orientation, Beaux a été renvoyé dans l'arrière-cour de l'homme encore et encore.

Crédit photo : Jamie Hulit / Instagram beaux_tox_love

Lorsque Jamie est allée rencontrer Beaux au domicile de l'homme, elle ne savait pas trop à quoi s'attendre. En entrant dans l'arrière-cour, elle a trouvé une simple coquille de chien : la cage thoracique du labrador dépassait de sa fourrure blonde, qui pendait pratiquement de sa carcasse émaciée. Couvert de puces et infesté d'acariens, les problèmes de santé de Beaux n'ont pas découragé Hulit, qui savait qu'elle serait sa dernière chance d'avoir un vrai foyer.

"À ce moment-là, je ne me souciais pas de savoir s'il était gravement malade. Je ne voulais pas qu'il soit à nouveau placé en famille d'accueil et qu'il soit renvoyé."

Jamie, qui a elle-même été placée en famille d'accueil pendant deux ans avant d'être adoptée à l'âge de 9 ans, savait ce que cela signifiait d'être transférée d'une famille à l'autre.

« Je voulais qu'il soit stable et qu'il sache que c'était sa maison. C'est pourquoi je l'ai adopté directement auprès du propriétaire. Beaux Tox avait déjà été ballotté et je voulais simplement qu'il soit un chien ».

Crédit photo : Jamie Hulit / Instagram beaux_tox_love

Lorsque Jamie a amené Beaux à la clinique vétérinaire, ses chances de survie étaient encore pires que ce qu'elle avait imaginé. Beaux avait été testé positif aux vers du cœur, une maladie qui, avec le temps, endommage les organes de façon permanente, et il était bien trop faible pour commencer un quelconque traitement.

Le docteur Jay Rydberg a déterminé que Beaux n'avait qu'une chance sur deux de survivre, mais Jamie avait déjà pris l'engagement secret de sauver la vie du chien.

« J'ai dit au vétérinaire que je m'en fichais »

Pendant le premier mois de sa convalescence, Beaux est resté dans un caisson d'oxygène et en est ressorti. Le Dr Rydberg est resté avec lui 24 heures sur 24, appelant même Jamie au bureau à 3 heures du matin pour lui dire au revoir lorsque les choses semblaient sombres.

Crédit photo : Jamie Hulit / Instagram beaux_tox_love

Une fin de vie heureuse

Mais comme sa nouvelle maman, Beaux n'a pas abandonné. Au fil des semaines et des mois, il a lentement pris du poids et était enfin assez fort pour subir un traitement contre les vers du cœur. Bien qu'il ait perdu l'ouïe à l'oreille gauche à cause des acariens et qu'il ait encore des difficultés à voir de l'œil droit, Beaux a finalement reçu un certificat de bonne santé.

“Il y a des gens qui paient cher pour les papiers d'un chien, et j'ai l'impression d'avoir payé pour son certificat de santé. Mais je m'en accommode à 100 %, sachant qu'il est maintenant heureux et libre.”

Crédit photo : Jamie Hulit / Instagram beaux_tox_love

Lors de son arrivée chez Jamie, Beaux s'est complètement transformé :

“C'était un chien d'extérieur, mais vous ne l'auriez jamais su parce qu'il ne veut pas sortir. Il sort si vous le faites, mais si vous restez à l'intérieur, il se tient près de la porte et regarde par la fenêtre.”

Crédit photo : Jamie Hulit / Instagram beaux_tox_love

Au sein de son nouveau foyer, Beaux a fait la connaissance d’un frère nommé Riley, un golden retriever qui lui a appris ce que signifie d’être un chien d’intérieur. Malgré leur différence d’âge, leur complicité fut tellement naturelle et évidente. Grâce à sa nouvelle famille aimante, Beaux a vécu sa meilleure vie lors de ses dernières années. Il est malheureusement décédé en 2024, à l’âge de 14 ans.