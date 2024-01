Ce chien, abandonné car il aimait trop sa maîtresse, attend sa deuxième chance dans un refuge

Trop fusionnel avec sa maîtresse, ce chien a été confié à un refuge pour animaux à cause de son comportement ingérable. Depuis, la boule de poils est prête à recevoir une deuxième chance.

Certains chiens peuvent être possessifs envers leurs maîtres. C’est notamment le cas d’Ochou, un Cocker Anglais Golden âgé de 5 ans et demi. Le toutou a été pris en charge par l’association VaKanima (Indre) car sa propriétaire ne pouvait plus s’occuper de lui.

Doté d’un fort caractère, le quadrupède ne supportait pas le compagnon de sa maman d’adoption, comme l’explique le refuge animalier sur sa page Facebook :

«J’ai grandi avec un couple, enfin non, j'ai grandi avec une dame qui était mariée mais moi je ne voyais et ne jurais que par elle et je n'appréciais pas trop qu'on vienne s'immiscer dans notre relation... Donc le mari pour moi était de trop et je le lui faisais bien comprendre.... Je n’étais vraiment pas cool avec lui physiquement et comme si ça ne suffisait pas, pour me venger, je détruisais quand je me retrouvais seul et je faisais mes besoins où j'en avais envie... Et arriva ce qui devait arriver, j'ai dû partir..».

Crédit Photo : VaKanima / Facebook

Ochou est arrivé au refuge il y a deux mois. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la boule de poils est méconnaissable. Il faut dire que le Cocker est encadré par des professionnels, qui ont réussi à lui apprendre «les bonnes manières».

Le chien cherche une nouvelle famille

Par chance, le toutou s’est rapidement adapté à son nouvel environnement. Il a notamment appris à vivre en communauté et à partager. Mais ce n’est pas tout ! Il s’est aussi débarrassé de son agressivité.

En très peu de temps, Ochou est devenu un chien équilibré grâce au personnel du refuge. Aujourd’hui, la boule de poils est prête à recevoir une deuxième chance bien méritée. Comme le précise l’établissement, leur pensionnaire a besoin d’une famille qui saura lui accorder du temps et de l’attention tout en lui imposant des limites. À noter que cette race n’est pas conseillée aux personnes qui veulent un premier animal domestique.

Crédit Photo : VaKanima / Facebook

Crédit Photo : VaKanima / Facebook

Ochou est un chien qui déborde d’énergie. Par conséquent, il a besoin de longues promenades en plein air. Sociable, il s’entend également avec les autres animaux. Ce qui est certain c'est que le Cocker est pressé d'ouvrir le nouveau chapitre de sa vie.