Ce chien s'incruste dans un mariage, les mariés décident de l'adopter

Alors qu’un chien errant a fait irruption dans un mariage à Vila Velha, au Brésil, le couple de mariés a décidé de l’adopter. Explications.

Sortez vos mouchoirs ! Le 2 juillet 2022, Tamiris et Douglas ont décidé de s’unir à Vila Velha au Brésil. Lors de leur cérémonie à l’église, le couple a eu la bonne et étonnante surprise de voir qu’un chien errant s’était incrusté à la cérémonie. Alors que certains invités ont tenté de le faire sortir, le chien revenait systématiquement sur les lieux : “Au moment de sortir de la voiture pour entrer dans l’église, j’ai aperçu ce chien. Une fois à l’intérieur, je regarde sur le côté et je le vois allongé à côté de mon père !”, a raconté la mariée à 30 millions d’amis.

Le premier membre de la famille

Et ce n’est pas tout. Le chien a également participé à la cérémonie, puisqu'une fois les vœux échangés, l’animal s'est précipité auprès des jeunes mariés. À cet instant, le couple savait qu’il allait adopter le chien, prénommé Caramelo : “Il est une partie de notre histoire, de notre moment. Il nous a accompagnés durant toute notre cérémonie du début à la fin. Il a été le premier à nous saluer. C’était quelque chose de surréaliste, d’inexplicable. Une bénédiction divine !”, a déclaré la mariée.



Crédit : 30 Millions d'amis

Crédit : 30 Millions d'amis

Désormais, l’animal est plus qu’épanoui dans sa nouvelle famille. La mariée a raconté : “Il s’amuse comme un fou, observe Tamiris. C’est un véritable enfant coquin, plein d’énergie et, surtout, plein d’amour à donner…” Adorable, n’est-ce pas ?