Ce chien se rend chaque jour à la plage pour attendre le retour de son maître, décédé il y a plusieurs années

À Lima (Pérou), un chien adorable se rend chaque jour à la plage pour attendre son maître, un pêcheur décédé il y a plusieurs années en mer.

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Cette histoire aussi déchirante qu’émouvante est en le parfait exemple.

Récemment, une femme qui se promenait le long d’une plage à Lima (Pérou) a aperçu un adorable toutou sur la rive. Ce dernier attendait le retour de son maître, un pêcheur décédé en mer il y a plusieurs années.

Crédit Photo : Twitter / radio_dos

Le chien attend le retour de son maître décédé

La promeneuse, prénommée Jolie Mejía, a d’abord pensé que l’animal, dont le collier était intact, avait été abandonné par son propriétaire : «Il était propre, alors je l’ai caressé en attendant son maître, mais les minutes ont passé et personne n’est venu», a-t-elle confié à un média local.

Quelques instants plus tard, un habitant des environs s’est approché d’elle et lui a révélé le triste passé du canidé, surnommé Vaguito : «Il nous a dit que l’animal a vécu avec un pêcheur qui a perdu la vie il y a longtemps. Depuis, le chien vient ici tous les jours et regarde la mer».

Crédit Photo : Twitter / radio_dos

Sur les photos capturées par Jolie, la boule de poils est allongée sur le sable et fixe l’océan dans l’espoir de voir son propriétaire, mort en mer il y a des années, rentrer un jour chez lui.

Aujourd’hui, Vaguito vit avec une habitante du quartier, mais ne peut s’empêcher de retourner chaque jour sur la plage. Le comportement du quadrupède nous rappelle à quel point les chiens sont des êtres sensibles et aimants.

Crédit Photo : Twitter / radio_dos