Alors que sa compagne est gravement malade, un lion reste à ses côtés et prend soin d'elle jusqu'à la fin

Une scène aussi émouvante que déchirante s’est produite au Pérou : un lion est resté aux côtés de sa compagne malade jusqu’au bout. La lionne est décédée auprès de lui.

Leo et Muñeca étaient inséparables depuis leur première rencontre, et cette complicité a duré tout au long de leur relation. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le lion était très attaché à sa compagne. En effet, il a veillé sur elle jusqu’à la fin.

Leo et Muñeca. Crédit Photo : Animal Defenders International

Le lion veille sur la lionne malade

Les deux fauves et leurs enfants ont été sauvés d’un cirque au Pérou en 2014 par l’association Animal Defenders International (ADI). Depuis, les lions ont vécu ensemble pendant de longues années.

Mais leur retraite paisible a basculé lorsque la lionne est soudainement tombée malade. De son côté, Leo est devenu encore plus protecteur envers elle :

«Leo a toujours veillé sur Muñeca, mais lorsqu’elle est tombée malade, il a clairement compris que quelque chose n’allait pas. Il a essayé de l'encourager à manger, et il a semblé la réconforter », a indiqué Jan Creamer, président d’ADI, au site d’information The Dodo.

Crédit Photo : Animal Defenders International

Crédit Photo : Animal Defenders International

Toujours selon ses dires, le lion a veillé sur sa compagne pour l’aider à se sentir mieux. Une chose est sûre : ce comportement montre à quel point le roi de la savane tenait à sa partenaire.

Des études ont montré que les lions se font des câlins pour renforcer leurs liens sociaux, et Leo et Muñeca ont été surpris en train de se câliner à de très nombreuses reprises au cours leur relation.

Crédit Photo : Animal Defenders International

Malheureusement, Muñeca est décédée en septembre à l'âge de 19 ans. Leo est resté à ses côtés jusqu'à la fin. Les gardiens du sanctuaire l’ont surveillé de près pendant qu’il pleurait la perte de la lionne. Face à cette situation, le félin a reçu une avalanche de friandises et petites attentions pour l'aider à faire son deuil.

Crédit Photo : Animal Defenders International

Même si la perte de Muñeca a été déchirante, la façon dont Leo s'est occupé d'elle a été un moment magnifique dont tous ceux qui l'entourent se souviendront pendant des années.