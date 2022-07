En pleine canicule, ce pauvre Golden Retriever a frôlé la mort en pleine montagne avant d'être secouru

Ce 18 juillet 2022, un Golden Retriever a dû être secouru d’urgence en montagne Irlandaise et en pleine canicule. Explications.

Les recommandations en période de fortes chaleurs s’appliquent également aux animaux. Alors que l’Europe connaissait une vague caniculaire le 18 juillet dernier, un chien a dû être secouru par l’équipe de la Mourne Mountain Rescue Team en Irlande du Nord.



Crédit : Mourne Mountain Rescue Team

Un chien déshydraté secouru d’urgence

Son propriétaire avait décidé de se lancer dans une balade en pleine montagne, et ce, malgré la chaleur. Problème : au bout de quelques minutes en altitude, l’animal a montré des signes de faiblesse. Il avait dû mal à respirer, un rythme cardiaque plus élevé, la langue et les gencives rouges. Inquiet, son maître a appelé les secours. Ainsi, une équipe de 12 sauveteurs s'est rendue sur place pour venir en aide à l’animal, comme le précise le site Woopets. En tout, trois heures d’intervention ont été nécessaires pour secourir le Golden Retriever.

Crédit : Mourne Mountain Rescue Team

D’après l’Irish Mirror, l’animal est arrivé en lieu sûr déshydraté : “Le chien a été traité contre la déshydratation, emballé dans une couverture de survie et évacué sur une civière vers le véhicule de l'équipe avant d'être transféré à Donard Park à 19 h 43”. Son maître l’a ensuite emmené dans la clinique vétérinaire la plus proche pour des soins approfondis. De quoi rappeler que les balades en pleine canicule ne sont ni recommandées pour les humains, ni pour les animaux.



Crédit : Unsplash