Ce chiot, né avec les pattes à l'envers, impressionne par sa rage de vivre

Né avec le syndrome du “nageur”, le bien nommé Phelps se bat tous les jours pour surmonter son handicap. L’histoire inspirante de ce chiot est la définition même du courage.

L'un des traits les plus fascinants chez les chiens est sans doute leur persévérance et leur positivité malgré les obstacles. À sa naissance, Phelps n’a pas été gâté puisqu’il est venu au monde avec les pattes arrière à l’envers. Un handicap qu’on appelle le “syndrome du nageur” et qui lui a valu son prénom en hommage au champion olympique de natation, Michael Phelps, considéré comme le plus grand nageur de tous les temps.

Malgré cela, le chiot voulait absolument apprendre à marcher et a eu la chance de rencontrer une personne spéciale qui l'a aidé à le faire. Avant d'être confié à une organisation de sauvetage au Texas, Phelps vivait chez un éleveur qui n'avait pas les moyens de payer ses factures médicales.

Cette personne l'a emmené dans un endroit où il recevrait l'aide qu'il méritait. Kathryn a rencontré Phelps et a remarqué à quel point il était adorable. Elle a voulu lui donner une nouvelle chance. Kathryn a déclaré à The Dodo :

"Je suis spécialisée dans les nouveau-nés ayant des besoins particuliers. C'est ce que j'aime faire. Et je le fais depuis des années".

Crédit photo : thebottlebrigade

Lorsqu'il est arrivé dans l'organisation, tout le monde craignait qu'il ne soit pas en mesure de corriger son syndrome du nageur. En général, il est plus facile d'y remédier lorsque les chiots sont encore très jeunes, mais Phelps était un peu plus âgé lorsque son propriétaire l'a remis à l’organisme.

Kathryn remarqua qu'il avait du mal à faire quoi que ce soit. Même manger était difficile, alors elle a dû l'aider. Ils ont dû le soutenir pour qu'il puisse se tenir droit pendant un moment.

"Cela l'aide, mais il y a eu des moments où je l'ai soutenu - je ne me doutais pas qu'en marchant, il était à plat sur le dos".

Un handicap plus insurmontable en grandissant

Elle a essayé de nombreux exercices différents pour l'aider à se détendre. Il suivait une thérapie tous les jours. C'était l'une des premières choses à changer avant de passer à l'étape suivante. Kathryn l'aidait pratiquement tous les jours. Ils faisaient tout ensemble. Il suivait également des séances de thérapie sur tapis roulant et dans l'eau.

Crédit photo : thebottlebrigade

Au bout de quelques semaines, le chien a pu se tenir temporairement debout. C'était un grand progrès et Kathryn était incroyablement fière de lui. Cependant, même s'il s'en sortait bien, il restait encore quelques obstacles à surmonter. Le principal était qu'il prenait du poids à mesure qu'il grandissait.

Même si cela ne semble pas être un problème, Phelps a beaucoup de mal à garder l'équilibre lorsqu'il marche.

"Plus il grandissait, plus il devenait lourd et moins il voulait marcher sur ses jambes. On l'a emmené dans une clinique du Texas pour lui faire passer une IRM et on a découvert qu'il souffrait également d'une luxation des coudes, ce qui signifie que l'os était déconnecté de l'articulation.”

Crédit photo : thebottlebrigade

Au fil du temps, tous les progrès de Phelps ont régressé et il ne marchait plus avec ses pattes. Kathryn a alors adopté un système de portage dans sa vie quotidienne. Ainsi, il sera toujours avec Kathryn et son mari lorsqu'ils emmèneront d'autres chiens à l'aventure.

Phelps les faisait toujours rire et Kathryn a fini par l'adopter. Bien qu'ils n'aient pas fini d'essayer de l'aider à remarcher, il va maintenant beaucoup mieux. Avoir une famille sur laquelle on peut compter est un rêve devenu réalité pour Phelps.