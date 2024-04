Personne ne voulait de ce chien abandonné à cause de son handicap, jusqu'à ce que le destin change sa vie

Il y a plusieurs mois, un chien a été retrouvé dans un piteux état dans les rues du Minnesota (États-Unis). Il a été pris en charge par une association, qui lui a trouvé un maître aimant. Depuis, le toutou est méconnaissable.

En novembre 2023, un chien errant âgé de 8 ans a été secouru par l’association américaine Ruff Start Rescue basée dans le Minnesota, rapporte le site spécialisé Wamiz. Très amaigri et partiellement aveugle, le toutou avait grandement besoin d’être sauvé. En effet, son handicap rendait sa survie encore plus difficile et il aurait pu perdre la vie sans l'aide de ses bienfaiteurs.

Crédit Photo : Ruff Start Rescue / Facebook

De leur côté, les bénévoles ont fait tout leur possible pour lui venir en aide. Le chien nommé Brutus a reçu les soins nécessaire pour aller mieux. Après sa convalescence, le quadrupède a été proposé à l’adoption.

Crédit Photo : Ruff Start Rescue / Facebook

Le hic ? La boule de poils n’attirait l’attention des visiteurs à cause de sa race, de son âge et de son handicap. Toutefois, un homme au grand cœur a décidé de lui donner une deuxième chance quelques mois plus tard.

Le chien se voit offrir une deuxième chance bien méritée

Il y a trois ans, Tony, un conseiller scolaire en fauteuil roulant, a perdu sa chienne Stella des suites d’un cancer. Il y a quelque temps, ce dernier a fait le choix d’adopter un nouveau compagnon poilu.

Pour ce faire, il s’est rendu dans plusieurs refuges de la région. Malheureusement, il n’a pas «senti de connexion particulière avec les tous les chiens rencontrés», précisent nos confrères.

Crédit Photo : Ruff Start Rescue / Facebook

Mais tout a changé lorsqu’il a rencontré Brutus. Touché par son histoire et son handicap, Tony n’a pas hésité à lui offrir un abri pour la vie. Par chance, le chien âgé s’est rapidement adapté à son nouvel environnement.

Crédit Photo : Ruff Start Rescue / Facebook

Depuis son adoption, Brutus est méconnaissable. Il faut dire que ce dernier ne manque pas d’amour dans son nouveau foyer. Le toutou va même suivre une formation afin de devenir chien de thérapie.

Crédit Photo : Ruff Start Rescue / Facebook

Une chose est sûre : l’animal fait le bonheur de son propriétaire : « Je suis tellement étonné que malgré les bouleversements qu'il a vécus dans sa vie, il soit toujours aussi confiant et aimant. Il mérite tout le bonheur qu'il reçoit et je m'engage à faire en sorte que la seconde moitié de sa vie soit aussi belle que possible», a confié Tony auprès du magazine People.

Crédit Photo : Ruff Start Rescue / Facebook

Selon la SPA, 16 498 animaux ont été abandonnés en France entre le 1er mai et le 31 août 2023. Un chiffre qui témoigne de la gravité de ce phénomène et une raison de plus de donner une seconde chance aux animaux innocents, abandonnés sans raison.