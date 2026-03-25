Merlin, un cochon vietnamien, vient d’entrer dans le Guinness des records grâce à sa popularité en ligne.

Son nom ne vous dit sûrement rien, mais Merlin est une véritable star sur internet. Ce cochon vietnamien a acquis une grande popularité en ligne grâce à une particularité pour le moins étonnante.

Ce petit animal, originaire de Californie, est capable de communiquer avec les humains ! Surnommé le « cochon parlant », il vient tout juste de décrocher une place dans le Livre Guinness des records.

Crédit Photo : @merlinthepig / Instagram

Un cochon «parlant» entre dans le Guinness des records

Comme le rapporte le magazine People, Merlin figure désormais dans le Guinness World Records en tant que porc le plus suivi sur Instagram, avec 1,1 million d’abonnés.

Le suidé est devenu célèbre sur le web grâce à sa manière de communiquer. Comment ? Il utilise 26 boutons, répartis dans toute sa maison, qui diffusent des mots et phrases qu’il connaît, pour exprimer ses besoins et ses émotions.

@mina.alali In the kitchen at any given moment, you’ll find Merlin either 1) complimenting you, 2) trying to break into the pantry, or 3) demanding a round of applause🐽 ♬ original sound - Mina Alali

D’après sa propriétaire, Mina Alali, Merlin se sert de ce système pour demander de la nourriture et de l’attention, ou encore pour exprimer sa frustration à certains moments.

La jeune femme a commencé à dresser son cochon peu de temps après l’avoir adopté en 2022, alors qu’il n’était encore qu’un bébé.

@mina.alali So bashful 🙂‍↔️ From Merlin: Mom and Dad are abroad this week ((rude)) for dad’s hair transplant cause he’s balding faster than I eat my breakfast, so here is one of mom’s favorite moments with me from a few months ago 🐽 ♬ original sound - Mina Alali

La suite après cette vidéo

Toujours selon elle, l’animal a appris à associer chaque bouton à des besoins, des émotions et des comportements précis.

« L’entraînement a demandé beaucoup de régularité et de patience. Mais maintenant, il peut vraiment communiquer avec nous, et c’est incroyable à voir », confie la jeune femme auprès de l’organisation.

Un animal intelligent qui touche ses abonnés sur Instagram

Les vidéos du cochon savant sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, cumulant des millions de vues et des milliers de «J’aime». Lors de ses promenades quotidiennes, Merlin est même reconnu par ses fans.

« À ce stade, il est remarqué à chaque sortie », explique Mina Alali.

Crédit Photo : @merlinthepig / Instagram

Sur Instagram, elle a exprimé sa gratitude envers les abonnés de Merlin et souligné combien il a marqué beaucoup d’entre eux.

« Les commentaires disant que nos contenus aident lors des mauvaises journées, face à la dépression ou à l’anxiété, sont ce qui me donne la force de me lever le matin, même lorsque je traverse moi-même une période difficile. Alors merci », a-t-elle écrit.

Au-delà du divertissement, la propriétaire espère que son compagnon à quatre pattes fera évoluer l’image des cochons.

L’Américaine sougline que ces animaux sont souvent «sous-estimés», alors qu’ils peuvent avoir des capacités cognitives proches de celles de jeunes enfants.