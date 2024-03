Il achète une maison et découvre que son jardin est habité... par 10 énormes cochons

Philippe a décidé d’acheter une maison à Allauch, dans les Bouches-du-Rhône. Mais en emménageant, il a découvert que son jardin était habité par… 10 cochons.

Imaginez que vous achetiez une maison et que, le jour de votre emménagement, vous découvriez qu’elle est toujours habitée… par des animaux. C’est la surprise qu’a eu Philippe, un Marseillais, qui a acheté une maison à Allauch, dans les Bouches-du-Rhône. Le nouvel habitant avait choisi ce logement pour son grand terrain qui lui permettait d’abriter ses chevaux.

Mais le lendemain de son emménagement, Philippe a découvert que son jardin était déjà habité. L’homme ne s’attendait pas à découvrir des animaux sur son terrain, et encore moins 10 cochons de 100 kilos.

“Quand on a signé, l’ancienne propriétaire m’a prévenu qu’il restait quelques cochons qu’ils n’avaient pas pu capturer, mais que visiblement, ça serait réglé dans la journée. Et le soir, on a découvert trois cochons dans la carrière, et le lendemain, il y en avait dix. On ne savait ni comment les attraper, ni comment les transporter, et surtout où les mettre”, a expliqué Philippe.

10 cochons abandonnés

Ces cochons domestiques ont été abandonnés par leur ancienne propriétaire, sans eau ni nourriture. L’ancienne habitante vivait également avec 7 chats et 17 chevaux, tous livrés à eux-mêmes. Selon cette dernière, ses animaux n’étaient pas laissés à l’abandon puisqu’elle avait demandé à sa soeur, qui était aussi sa voisine, de “nourrir les cochons avec de l’orge et des carottes”. Elle a affirmé avoir fait une demande d’aide auprès d’une association ou d’un vétérinaire, en vain.

Crédit photo : Sébastien Pasqualini

Bien embêté par cette situation, Philippe a finalement eu de l’aide de la part de militants pour la cause animale. Trois jours après son emménagement, des bénévoles et des agents municipaux sont arrivés sur les lieux pour prendre en charge les cochons. Cependant, capturer 10 cochons de 100 kilos n’est pas une mince affaire. Pour rassembler les animaux, les personnes présentes sur place ont utilisé des planches, des palettes et des barrières de chantier pour les amener jusqu’à un van. Cependant, cette méthode n’a pas fonctionné et un tranquillisant a été administré à cinq cochons qui ont été transportés par la Société protectrice des animaux maltraités et errants.

Ils ont été confiés à l’Association de sauvetage et de sensibilisation au bien-être animal qui les a accueillis dans son refuge. Un bilan de santé complet va être effectué sur les cochons et les animaux intégreront ensuite une ferme pédagogique où ils pourront vivre en semi-liberté. Les cinq autres cochons restants, toujours sur place, seront quant à eux transférés dans ce même endroit dans les prochains jours.

Cette histoire se termine bien pour Philippe, qui va enfin pouvoir emménager dans sa nouvelle maison sans ces colocataires indésirables.