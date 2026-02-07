Transportant son cochon avec un drone, un agriculteur provoque une panne géante d'électricité

En Chine, un village s’est retrouvé privé d'électricité pendant dix heures à cause d’un... cochon volant. Le drone qui le transportait, piloté par un agriculteur, s’est emmêlé dans les lignes à hautes tensions.

C’est ce qu’on appelle un baptême de l’air électrique ! Le 24 janvier dernier, un village situé dans le province du Sichuan, en Chine, s’est retrouvé sans électricité pendant une dizaine d’heures. La faute à un agriculteur moderne qui voulait transporter son cochon dans les airs à l’aide d’un drone.

En effet, l’agriculteur a utilisé un drone pour transporter des porcs à l’abattoir, tôt dans la matinée. Cependant, son initiative a rencontré un obstacle de taille dès le premier vol.

En raison d’un manque de visibilité durant le premier vol, le câble de l’engin s’est coincé dans des lignes à haute tension. Cet enchevêtrement, impliquant le drone et l’animal restés suspendus, a immédiatement déclenché un court-circuit généralisé.

Crédit photo : South Morning China Post

Des dégâts de 1200 euros !

Après avoir vainement tenté de résoudre la situation seul, le villageois a fini par solliciter l’intervention des services techniques. La localité de Tiefo a été ainsi privée de courant pendant dix heures, selon le South Morning China Post (SMCP).

Une dizaine de techniciens a été dépêchée sur les lieux pour réparer les dégâts, estimés à 10 000 yuans (soit 1 200 euros environ).

Le commissariat de police de la ville a ouvert une enquête, car l'agriculteur est soupçonné d’avoir survolé une zone interdite. Des sanctions administratives pourraient être appliquées à son encontre, en plus de sa responsabilité civile pour les dommages causés à l’infrastructure publique.

Comme le note le média chinois, les drones agricoles sont largement utilisés dans les zones rurales de Chine pour transporter des animaux, notamment dans les régions montagneuses.