Après les réseaux sociaux, l'Australie veut interdire l'utilisation des chatbots IA aux moins de 16 ans

Pour protéger les plus jeunes, l’Australie souhaite faire en sorte que les jeunes de moins de 16 ans ne puissent pas discuter avec une intelligence artificielle en interdisant l'accès aux chatbots.

Les nouvelles technologies peuvent représenter un danger pour les plus jeunes, et l’Australie l’a bien compris. Le pays a récemment pris des mesures fortes pour éloigner les enfants et les adolescents des écrans. Depuis le 10 décembre 2025, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 16 ans. C’est le cas par exemple de TikTok, Facebook, Snapchat, mais aussi YouTube.

Mais ce n’est pas tout. L’Australie va encore plus loin puisque le pays souhaite interdire l’accès aux chatbots IA aux moins de 16 ans. Il s’agit des plateformes sur lesquelles on peut librement discuter avec une intelligence artificielle, comme ChatGPT.

Eloigner les jeunes de l’IA

D’après le gouvernement australien, les jeunes sont facilement influençables et ne devraient pas avoir accès aux intelligences artificielles qui ne présentent aucune limite. Nous en avons malheureusement eu la preuve lorsqu’un adolescent de 16 ans s’est suicidé parce que ChatGPT l’aurait poussé à le faire.

“Nous sommes préoccupés par le fait que les entreprises d’IA utilisent la manipulation émotionnelle, l’anthropomorphisme et d’autres techniques avancées pour inciter et enraciner les jeunes dans une utilisation excessive des chatbots”, a indiqué eSafety, selon des propos rapportés par BFMTV.

Une limite d’âge

Pour appliquer cette mesure, eSafety, l’agence gouvernementale australienne chargée de la sécurité en ligne, veut fixer une limite d’âge sur les stores d’application. Il s’agit des plateformes que nous utilisons pour télécharger des applications sur nos smartphones, comme Play Store et App Store.

Comme le rapporte Reuters, sur 50 applications qui utilisent l’intelligence artificielle, seules 9 imposeraient une limite d’âge à l’entrée. En appliquant une limite d’âge sur les chatbots IA, l’Australie espère éloigner les plus jeunes des dangers de l’intelligence artificielle.