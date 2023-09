Cet adorable chien adore porter les courses de ses maîtres et reçoit des friandises en guise de paiement

Alerte mignonnerie ! Récemment, une vidéo dans laquelle on aperçoit un adorable Golden Retriever porter les courses de ses propriétaires est devenue virale sur TikTok.

Courageux, joueurs, intelligents… Les Golden Retrievers sont des compagnons à quatre pattes que l’on rêve tous d’avoir. Et le jeune Boone, 3 ans, ne fait pas exception à la règle. Récemment, la boule de poils originaire de Floride (États-Unis) est devenue célèbre sur le réseau social TikTok.

La raison ? Dans une vidéo postée sur la plateforme chinoise, le toutou au pelage beige dévoile l’une de ses nombreuses qualités : Boone est un chien très serviable. En effet, sur les images, le quadrupède n’hésite pas à transporter les courses de ses maîtres pour leur faire plaisir.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette charmante attention rend fière sa maman adoptive, une certaine Yvonne Hayes. Sans réelle surprise, la publication est rapidement devenue virale.

Au total, le clip a récolté plus de deux millions de vues et près de 7000 commentaires vantant les mérites de Boone : «Qu'est-ce qu'il est fier !», «Trop mignon», «Trop chou ! Il est plus serviable que mon fils», «Quel amour ce loulou, il est trop content», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.

Crédit Photo : golden_boy_boone / TikTok

Un chien serviable et adorable

Dans une interview accordée au magazine Newsweek, Yvonne Hayes explique que son chien est un animal curieux et sociable :

«Il a toujours été curieux et veut participer à tout ce que je fais. Quand je rentrais à la maison avec des courses, il voulait toujours les prendre pour les porter», a confié la jeune femme au site d’information.

Avant d’ajouter : «J'ai donc commencé à les lui donner et il me suivait dans la cuisine où je lui donnais une friandise en échange du sac».

Depuis, le Golden Retriever adore porter les courses de ses maîtres, sous le regard attendri de ces derniers : «Les débuts ont été difficiles. Nous avons dû beaucoup nous entraîner».

Toujours selon Yvonne Hayes, Boone adore se faire de nouveaux amis : «Il adore les gens. Si vous établissez un contact visuel avec lui, c’est fini. Il se trémousse et est prêt à dire bonjour», a-t-elle déclaré. «C’est un véritable fils à maman. Il aime se promener, chasser les lézards et porter tout et n’importe quoi».