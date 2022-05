Ce passionné vol avec les oiseaux pour leur montrer les chemins migratoires les plus sûrs

Le nom de Christian Moullec ne vous dit sûrement rien. Pourtant, ce Français est l’un des pionniers des vols avec des oiseaux dans le ciel. C’est sa façon à lui d’aider les oiseaux à faire perdurer leurs espèces, en les guidant pour éviter les pièges de l’Homme.

Crédit : Tom Scott / YouTube

En 1995, Christian Moullec s'est lancé dans sa première migration avec une bande d'oies naines qu'il voulait introduire en Suède. Il a piloté un ULM aux côtés des oiseaux, menacés par une chasse excessive, et les a protégés pendant leur voyage. Cette mission initiale s'est rapidement transformée en un projet de plusieurs dizaines d'années visant à former les populations aviaires pour qu'elles empruntent des chemins plus sûrs lorsqu'elles traversent l'Europe, afin de s'assurer que les espèces déjà réduites survivent à ce périple et puissent se reproduire.

Le YouTubeur et éducateur anglais Tom Scott s’est joint à Christian Moullec lors d'un de ses vols au-dessus du sud de la France. Le duo est si proche des oies alors qu'il peut toucher les plumes de leurs queues. « Pour atteindre ce niveau d'intimité, il faut se dévouer et s'immerger dans le groupe » a expliqué le passionné, qui précise qu'il élève les oiseaux, dort avec eux et se baigne même dans l'étang de sa propriété en leur compagnie. Cela permet d'établir la confiance essentielle pour définir leurs itinéraires, qui fait parfois des milliers de kilomètres chaque jour.

Crédit : Tom Scott / YouTube

Voler avec les oiseaux, c’est possible

« Ce n'est pas moi qui apprends aux oiseaux à voler avec moi. Cela fait 27 ans que je vole avec les oiseaux, et ce sont eux qui m'ont appris à voler avec eux » a déclaré Christian Moullec. En plus de ses vols axés sur la conservation et la protection des oiseaux migrateurs, il propose également à des particuliers de tenter l’expérience de vol au plus proche des oies. Vous souhaitez prendre part à l’aventure ? Rendez-vous sur son site web pour un moment dont vous vous souviendriez sans doute toute votre vie !