Cette société lance un jet privé de luxe pour voyager avec votre chien, mais son prix risque de vous refroidir

À partir du 11 avril, il sera possible de réserver des places pour voyager à bord du nouveau jet privé de la compagnie Bark. Sa spécificité ? Vous pourrez voler en compagnie de votre chien, qui sera chouchouté pendant tout le trajet.

Plus besoin de laisser votre chien dans une caisse ou en soute quand vous prenez l’avion. La société Bark a créé un tout nouveau transporteur aérien acceptant les chiens, nommé Bark Air. À partir du 11 avril, vous pourrez prendre vos places pour voyager avec votre animal de compagnie à bord d’un jet privé de luxe.

Dans cet appareil pas comme les autres, tout est prévu pour le confort des animaux. Les chiens les plus anxieux pourront profiter de cache-oreilles antibruit et de couvertures parfumées aux “phéromones apaisantes”. Ils pourront également siroter du “champagne pour chien” (bouillon de poulet). La musique d’ambiance et les couleurs à bord de l’avion ont également été choisies selon les préférences des animaux. Pendant le trajet, les chiens pourront jouer entre eux, se promener ou faire la sieste sur un canapé.

Crédit photo : Bark

“Le chien vit l’expérience la moins traumatisante et la plus adaptée possible. La comparaison avec le fait d’être en soute est encore plus grande. Pour les gens qui considèrent leurs chiens comme faisant partie de la famille, la soute est quelque chose qu’ils ne feraient jamais, ou ils le feraient en dernier recours absolu, par désespoir”, a assuré le PDG de Bark.

Un jet privé de luxe pour chien

Si la compagnie aérienne fera tout pour que votre chien se sente bien à bord, vous serez également chouchouté. Des repas personnalisés pourront être concoctés selon vos préférences avant le vol et vous pourrez commander des boissons et des collations gratuites à bord. Pendant le trajet, vous pourrez vous reposer dans de larges sièges en cuir confortables et à l’atterrissage, un service de voiture gratuit vous emmènera jusqu’à votre destination, dans un rayon de 48 kilomètres.

Crédit photo : Bark

Ce jet privé peut accueillir 10 passagers. Des itinéraires seront régulièrement proposés entre New York, Los Angeles et Londres. Avec ce nouveau concept, la compagnie s’attend à accueillir des clients qui voyagent en classe affaires, des propriétaires de chiens de grande taille et des personnes qui souhaitent se déplacer entre les trois villes.

Mais pour voyager dans ce jet privé de luxe, il faudra mettre le prix. Comptez 6 000 dollars (5 600 euros) pour une personne et son chien pour un aller simple entre New York et Los Angeles, et jusqu’à 8 000 dollars (7 500 euros) pour se rendre de Londres à New York avec son animal de compagnie.

Crédit photo : Bark