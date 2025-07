Le pilote du vol Air India est soupçonné d'avoir causé le crash qui a tué 260 personnes

Une enquête est toujours en cours pour connaître les circonstances du crash de l’avion Air India, qui a causé la mort de 260 personnes. Selon de premiers éléments, le pilote de l’avion pourrait être responsable. Précisions.

Un dramatique crash d’avion est survenu le 12 juin dernier, quelques minutes après le décollage, causant la mort de 260 personnes parmi lesquels des passagers, des membres d’équipage, mais aussi des passants au sol. Un bilan très lourd. Seule une personne a survécu au drame.

Pour le moment, la cause de l'accident reste inconnue et une enquête est toujours en cours pour connaître les circonstances. Dans une vidéo, on a pu voir un mystérieux objet s'éjecter de l'avion juste avant le crash. Mais selon les premiers éléments de l’enquête, le responsable serait Sumeet Sabhrawal, le pilote de l’avion et membre de la compagnie aérienne Air India. Âgé de 56 ans, celui-ci aurait volontairement coupé l’alimentation en carburant des moteurs de l’avion, comme le révèle, ce samedi 12 juin, un rapport préliminaire du Bureau indien d’enquête sur les accidents aériens (AAIB).

Crédit photo : EPA

Sur un enregistrement, réalisé dans le cockpit, on entend également le copilote demander à Sumeet Sabhrawal pourquoi il a coupé l’alimentation. Alors que le copilote paniquait, le commandant de bord serait resté calme. Peu de temps avant l’impact, il aurait finalement lancé un appel de détresse, comme le révèle Paris Match.

Pourquoi le pilote a-t-il arrêté les moteurs ?

Pour le moment, personne ne sait pourquoi le pilote de l’avion a agi ainsi. L’erreur humaine est peu probable puisque Sumeet Sabhrawal était un pilote confirmé avec plus de 15 600 heures de vol à son actif. Il était également titulaire d’une licence de pilote de ligne, soit le plus haut niveau de certification, valable jusqu’en 2026.

Crédit photo : EPA

Une autre théorie circule sur les réseaux sociaux : les certificats du pilote ont pu être falsifiés. En Inde, jusqu’à 4 000 commandants de bord et officiers travailleraient avec de faux documents, sans aucune qualification pour voler. Cependant, aucune preuve n’affirme que Sumeet Sabhrawal en faisait partie.

Enfin, le moral du professionnel attire les soupçons. Selon The Sun, Sumeet Sabhrawal souffrait de dépression depuis le décès de sa mère survenu il y a quelques années. Il souhaitait prendre sa retraite pour aller au chevet de son père âgé de 92 ans.

“Juste un ou deux vols, et après j’arrête pour rester avec papa”, aurait-il confié, selon Le Parisien.

Malgré ces éléments, la thèse du suicide n’est pas confirmée, car le pilote aurait appelé sa famille à l’aéroport pour lui promettre qu’il rappelait dès son arrivée à Londres. Ainsi, aucune hypothèse n’a été confirmée et l’enquête suit toujours son cours.