Ce toutou âgé et malade a été recueilli par une famille aimante après sept adoptions ratées

Aux États-Unis, un chien âgé et malade et vivant dans un refuge a enfin trouvé un abri pour la vie après sept adoptions avortées. Une chose est sûre : son histoire risque de vous émouvoir.

C'est bien connu : les chiens âgés proposés à l’adoption ont peu de chance de trouver un nouvel abri pour terminer leurs vieux jours. C’est notamment le cas de Martin, un adorable toutou âgé de 10 ans. Toutefois, le destin lui avait préparé un autre plan.

Sept adoptions avortées

Le quadrupède a été confié au refuge de la SPCA du comté de Wake (Caroline du Nord) car son ancien propriétaire âgé de 89 ans ne pouvait plus s’occuper de lui, rapporte le site The Dodo. Sur place, le pensionnaire s’est rapidement adapté à son nouvel environnement, pour la plus grande joie du personnel. Il faut dire que Martin est un cocktail de tendresse et de gentillesse.

«Je ne sais pas s’il a compris ce qui se passait, mais dès le premier jour, il était juste ce vieux gars joyeux, facile à vivre et vraiment gentil avec un visage d’ours en peluche», a indiqué Samantha Ranlet, directrice de l’établissement, au magazine spécialisé.

Malgré sa bouille d’ange et ses nombreuses qualités, la boule de poils peinait à trouver une nouvelle famille en raison de son âge avancé et de sa maladie : la dirofilariose (ou maladie des vers du cœur).

Au total, Martin a connu sept adoptions ratées en l’espace de deux mois : «Il n'a cessé d'être rejeté, encore et encore». Face à cette situation, l’association a utilisé les réseaux sociaux pour raconter l’histoire du toutou.

Le chien trouve un nouveau foyer pour la vie

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette méthode a porté ses fruits puisque la publication, mise en ligne le 22 août dernier, a remporté un franc succès.

«La publication sur Facebook a fait toute la différence», a confié la directrice. «Le message a été partagé par des milliers de personnes et, tout à coup, des gens nous ont contactés par téléphone et par courriel». Le refuge a également reçu un grand nombre de demandes d’adoption.

Finalement, l’établissement a décidé d’accorder sa confiance à un couple ayant déjà eu des chiens seniors. Aujourd’hui, Martin coule des jours heureux auprès de ses nouveaux maîtres et du chat de la maisonnée. Mais il doit tout de même se rendre au refuge pour y recevoir son traitement contre la dirofilariose.