Dans l'Ohio, un refuge a sauvé 80 chiens qui vivaient dans des conditions insalubres

La Humane Society, un refuge qui vient en aide aux animaux abandonnés ou maltraités, a sauvé 80 chiens qui vivaient dans une maison et qui étaient victimes de négligence.

Crédit photo : Maria Devito / The Advocate

Le 22 juillet dernier, le refuge de la Humane Society a reçu un signalement concernant des chiens vivant dans une maison de l’Ohio. Des dizaines de chiens ont été repérées en train de vivre dans des conditions insalubres, entassées dans la maison.

« Ils ont immédiatement appelé notre refuge après avoir vu le nombre de chiens et les conditions dans lesquelles ils vivaient. De toute évidence, avec autant de chiens dans une maison, il y avait d’horribles problèmes sanitaires », a déclaré Lori Carlson, directrice exécutive de la Licking County Humane Society.

Crédit photo : Maria Devito / The Advocate

Devant un tel cas de négligence, le refuge est immédiatement intervenu. Au départ, les organisateurs de la mission de sauvetage pensaient qu’une trentaine de chiens vivait dans cette maison et estimaient que l’intervention durerait une heure. Mais une fois sur place, ils se sont aperçus que 80 chiens vivaient en captivité dans la demeure.

Au total, le sauvetage a duré cinq heures, le temps que les membres de la Humane Society retrouvent tous les chiens pour les transporter. Cette intervention est devenue le plus grand sauvetage jamais réalisé par le refuge.

80 chiens ont été sauvés

Tous les animaux étaient infestés de puces et beaucoup d’entre eux ont eu besoin de suivre des traitements médicaux pour se rétablir. Ils vont tous bénéficier d’un logement et recevoir de la nourriture, de l’eau et des soins jusqu’à ce qu’ils soient adoptés. Les chiens seront également vaccinés et stérilisés par le refuge.

« Aujourd’hui est le début d’un long processus pour ces chiens, mais aussi le début d’une nouvelle vie. Une vie qui sera désormais pleine d’amour, de soins, d’attention et de sécurité. Si certains chiens sont prêts à être adoptés dans les prochains jours, beaucoup d’entre eux continueront de rester avec nous jusqu’à ce que nous soyons en mesure de remédier à certains problèmes médicaux plus problématiques, comme les lacérations cutanées, les maladies dentaires et les problèmes oculaires », a déclaré la Humane Society.

Crédit photo : Maria Devito / The Advocate

Actuellement, tous les chiens ont été traités pour les puces et sont en bonne santé. Ils se familiarisent avec le personnel du refuge, et certains ont été placés dans des familles d’accueil dans l’attente d’être adoptés.