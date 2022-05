Cet aliment de notre quotidien ne doit surtout pas être donné aux oiseaux

Nous sommes nombreux à avoir déjà donné des miettes de pain aux oiseaux et pourtant, cette habitude est à bannir : le pain est un aliment très mauvais pour la santé des volatiles.

Quand nous pique-niquons dans la nature, les oiseaux sont nombreux à s’approcher de nous pour tenter d’attraper quelques miettes de notre repas. En les voyant venir vers nous, nous pourrions être tentés de leur donner des restes de nos aliments.

Attention cependant, car l’un d’eux est très mauvais pour la santé des oiseaux, et il est important de ne jamais leur en donner.

Le pain est mauvais pour les oiseaux

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’est pas bon de donner des miettes de pain aux oiseaux. Pourtant, nous sommes nombreux à le faire et à donner des restes de notre sandwich ou du pain rassi à ces animaux. Cette habitude est à bannir car le pain est constitué de glucides vides, ce qui signifie qu’il contient beaucoup de glucides qui peuvent être la cause d’une malnutrition. En effet, le pain contient du gluten, du sel et de la levure, qui sont très mauvais pour la digestion des oiseaux.

Quand les oiseaux mangent du pain, leur ventre gonfle et la sensation de satiété arrive très rapidement. Cependant, le pain n’apporte pas tous les nutriments dont les oiseaux ont besoin pour être en bonne santé et s’ils reçoivent trop de pain, ils peuvent arrêter de manger des aliments plus sains, ce qui peut être fatal.

Donnez des graines aux oiseaux

Le pain peut également entraîner des complications digestives chez nos amis à plumes car les oiseaux digèrent mal cet aliment. Des pathologies peuvent apparaître, comme le syndrome de l’aile d’ange qui provoque une déformation des ailes et empêche les oiseaux de voler. Enfin, il est également possible de transmettre des bactéries aux oiseaux en leur donnant du pain rassi.

Les oiseaux les plus touchés par les complications causées par l’ingestion de pain sont les canards. Si vous voulez continuer de nourrir les volatiles, vous pouvez le faire avec de la nourriture adaptée comme un mélange de graines, du maïs concassé, des cacahuètes non salées ou encore des fruits décomposés.