Cet animal a un incroyable super-pouvoir, il est... immortel

Dans le règne animal existe des animaux qui possèdent des capacités incroyables à l’image de la méduse Turritopsis nutricula qui serait immortelle.

Elle semble insignifiante au premier regard. Mesurant seulement entre 4 à 5 millimètres, la méduse Turritopsis nutricula jouit pourtant d’une capacité que l’être humain rêverait d’avoir : l’immortalité. Mais est-elle vraiment immortelle ? En tout cas, on lui a attribué ce qualificatif car elle aurait une espérance de vie illimitée.

En 2022, des chercheurs ont publié leurs découvertes sur le processus génétique de ces méduses qui leur permet de… rajeunir. En réalité, il existerait deux méduses immortelles, provenant du même genre : la Turritopsis nutricula et la Turritopsis dohrnii.

La première est beaucoup plus présente dans la mer des Caraïbes tandis que la seconde évolue surtout en Méditerranée et dans les eaux du Japon. Cependant, leur développement s’étend davantage chaque année grâce à leur formidable capacité d’adaptation. Elles se nourrissent notamment de plancton, de mollusques minuscules, de larves et d’oeufs de poisson.C’est justement cette prolifération qui a suscité l’attention des scientifiques, qui parlent “d'invasion mondiale silencieuse”. Son immortalité serait alors la clé de son expansion sans limite.

Une méduse capable de redevenir jeune à l'infini

En effet, la vie de la méduse immortelle comprend 2 stades communs : le polype (jeune) et l’adulte. Lorsqu’elle est adulte, elle est capable de retourner au stade de polype, même après avoir atteint sa maturité sexuelle. Ce processus peut s’enclencher en cas de blessure ou en cas de vieillesse, et ce en quelques jours. La méduse retourne donc à son état juvénil pour commencer une nouvelle vie. Ainsi, elle inverse donc le processus de vieillissement et reconfigure ses cellules défaillantes en cellules neuves, lorsqu’elle se trouve dans une situation de stress.

En 2011, un chercheur en biologie marine à l’université de Kyoto a observé le rajeunissement d’une méduse Turritopsis nutricula 10 fois de suite. Elle est donc capable d’opérer ce processus de manière indéfinie, lui valant alors ce statut d’immortel. Généralement, elle meurt par prédation ou maladie, sans avoir profité de leur super pouvoir.

Ce phénomène suscite naturellement la curiosité débordante des scientifiques, qui continuent de décrypter le génome de cet animal. Ils ont notamment découvert l’existence d’une série de variations génétiques qui participent à sa plasticité biologique et à sa longévité.

Ce processus de rajeunissement cellulaire est appelé “dédifférenciation”. En l’occurrence, la Turritopsis nutricula possède deux fois plus de copies de gènes que la mortelle Turritopsis rubra, qui permettent de protéger et réparer l’ADN. Aussi, la production de plus grandes quantités de protéines protectrices et réparatrices lui permet de retarder la division cellulaire et d’empêcher la détérioration des télomères, qui sont les capuchons protecteurs des chromosomes.

Tous ces mécanismes agissent alors en synergie afin de garantir le rajeunissement de la méduse dite immortelle. Grâce aux nombreuses recherches, la science espère trouver des réponses aux maladies liées à l’âge. En effet, les gènes identifiés pourraient permettre de fournir des informations sur les cancers ou la neurodégénérescence. En revanche, pas de remède favorisant l’immortalité en prévision.