Cet éléphant unique au monde a un trou dans la tête par lequel il respire

Si vous aimez les éléphants, sachez qu’il en existe un qui a une particularité étonnante : il a un trou dans la tête par lequel il respire et qui ne l’empêche pas de vivre une vie normale.

Les animaux sont fascinants, et certaines espèces sont particulièrement intéressantes. C’est le cas des éléphants, un animal qui fascine dans le monde entier. Pour protéger cette espèce menacée, l’Indonésie a récemment décidé d’interdire les promenades à dos d’éléphants.

Si les éléphants sont respectés partout dans le monde, l’un d’eux a une particularité étonnante.

Une malformation congénitale

Cet éléphant s’appelle Rhandzekile, qui signifie “aimé” en shangaan. Il s’agit d’une créature unique au monde pour une raison particulière : cet éléphant a un trou dans la tête, par lequel il respire la plus grande partie du temps. Mais pourquoi a-t-il ce trou ? Selon le site Singita, il s’agirait d’une malformation congénitale.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce trou n’empêche pas l’éléphant de vivre une vie normale, bien au contraire. Il peut se nourrir et boire normalement. Pour cela, l’éléphant plie sa trompe, aspire de l’eau et la projette dans sa bouche.

Un éléphant unique au monde

Cet éléphant s’est très bien adapté à son environnement malgré sa malformation. Il s’agit d’une femelle en bonne santé qui a réussi à s’intégrer dans son troupeau et à élever un petit éléphanteau. En plus de ce trou, l’animal a des plis plus profonds aux oreilles, des yeux bridés et sa peau est tirée vers l’intérieur. Une espèce unique au monde.