Cet éléphant unique au monde a un trou dans la tête par lequel il respire

Par |

L'éléphant avec le trou dans la tête

Si vous aimez les éléphants, sachez qu’il en existe un qui a une particularité étonnante : il a un trou dans la tête par lequel il respire et qui ne l’empêche pas de vivre une vie normale.

Les animaux sont fascinants, et certaines espèces sont particulièrement intéressantes. C’est le cas des éléphants, un animal qui fascine dans le monde entier. Pour protéger cette espèce menacée, l’Indonésie a récemment décidé d’interdire les promenades à dos d’éléphants.

Des éléphantsCrédit photo : iStock

La suite après cette vidéo

Si les éléphants sont respectés partout dans le monde, l’un d’eux a une particularité étonnante.

Une malformation congénitale

Cet éléphant s’appelle Rhandzekile, qui signifie “aimé” en shangaan. Il s’agit d’une créature unique au monde pour une raison particulière : cet éléphant a un trou dans la tête, par lequel il respire la plus grande partie du temps. Mais pourquoi a-t-il ce trou ? Selon le site Singita, il s’agirait d’une malformation congénitale.

L'éléphant avec le trou dans la têteCrédit photo : Singita

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce trou n’empêche pas l’éléphant de vivre une vie normale, bien au contraire. Il peut se nourrir et boire normalement. Pour cela, l’éléphant plie sa trompe, aspire de l’eau et la projette dans sa bouche.

Un éléphant unique au monde

Cet éléphant s’est très bien adapté à son environnement malgré sa malformation. Il s’agit d’une femelle en bonne santé qui a réussi à s’intégrer dans son troupeau et à élever un petit éléphanteau. En plus de ce trou, l’animal a des plis plus profonds aux oreilles, des yeux bridés et sa peau est tirée vers l’intérieur. Une espèce unique au monde.

Source : Singita
Suivez nous sur Google News
éléphant

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Des touristes à dos d'éléphants
L’Indonésie interdit les promenades à dos d’éléphants, une première pour un pays d’Asie
Gros plan sur un éléphant d'Asie
Un éléphant, ayant tué 22 personnes, sème la terreur en Inde et inquiète les autorités
Un éléphant d'Asie dans la nature
Sri Lanka : Trois hommes brûlent vif un éléphant sauvage, ils risquent la peine de mort
Un éléphant d'Asie dans la nature
Une fillette de 8 ans meurt après avoir été piétinée par un éléphant sauvage
Saidi Jahari / Éléphant sauvage d'Asie
Un éléphant sauvage casse les jambes d'un ouvrier... puis revient quelques minutes plus tard pour le tuer