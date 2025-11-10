Une fillette de 8 ans meurt après avoir été piétinée par un éléphant sauvage

En Indonésie, une fillette de 8 ans est morte après avoir été piétinée par un éléphant sauvage alors qu’elle tentait de fuir son domicile familial.

Un drame terrible. Vendredi 31 octobre, Citra, une petite fille de huit ans, est décédée après avoir été piétinée par un éléphant sauvage, rapportent plusieurs médias locaux comme le Jakarta Globe.

Les faits se sont produits dans le district de West Rumbai, en Indonésie. Que s’est-il passé ?

Comme le précisent nos confrères, la fillette est morte en tentant de fuir sa maison avec sa famille. Peu avant, son père avait entendu un petit troupeau d'éléphants venir dans leur direction.

Crédit Photo : iStock

La victime a succombé à ses blessures

Craignant que les animaux ne détruisent leur habitation, fabriquée en bois semi-permanent, Citra et ses proches se sont précipités à l’extérieur pour se mettre à l’abri.

« Nous avons couru vers le champs de maïs, mais ils nous ont poursuivis. L’un d’eux était très agressif », se souvient Sardo Purba, père de la victime.

Crédit Photo : iStock

Selon ses dires, sa fille est tombée sur la route. Celle-ci a alors « été rattrapée et piétinée » par le pachyderme.

Gravement blessée, l’enfant a été transportée d’urgence à l’hôpital. Elle souffrait d’une fracture du crâne et plusieurs autres fractures. Après avoir passé trois jours dans le coma, Citra a succombé à ses blessures le 7 novembre.

Appel à la prudence

La disparition tragique de la jeune villageoise est un véritable choc pour toute la population.

« Je me suis rendu chez sa famille pour présenter mes condoléances », a indiqué le chef de la police de West Rumbai, Said Khairul Iman, au Jakarta Post.

Il a précisé que la police travaillait avec l’Agence de conservation des ressources naturelles de Riau (BKSDA) afin d’éviter de nouvelles attaques.

« Nous nous efforçons de ramener les éléphants dans leur habitat afin qu'ils ne mettent plus en danger les habitants de la région », a-t-il ajouté.

Crédit Photo : iStock

De son côté, la BKSDA met en garde la population et encourage les villageois à faire preuve de prudence en cas de rencontre avec des éléphants sauvages.

« Bien que nous comprenions la peur et le choc ressentis par la population, des actions agressives pourraient aggraver la situation », a déclaré l’agence.

La semaine dernière, un incident similaire s’est produit en Malaisie. Un ouvrier a perdu la vie après avoir été pris en chasse par un éléphant.