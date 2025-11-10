Une fillette de 8 ans meurt après avoir été piétinée par un éléphant sauvage

Par |

Un éléphant d'Asie dans la nature

En Indonésie, une fillette de 8 ans est morte après avoir été piétinée par un éléphant sauvage alors qu’elle tentait de fuir son domicile familial.

Un drame terrible. Vendredi 31 octobre, Citra, une petite fille de huit ans, est décédée après avoir été piétinée par un éléphant sauvage, rapportent plusieurs médias locaux comme le Jakarta Globe.

Les faits se sont produits dans le district de West Rumbai, en Indonésie. Que s’est-il passé ?

Comme le précisent nos confrères, la fillette est morte en tentant de fuir sa maison avec sa famille. Peu avant, son père avait entendu un petit troupeau d'éléphants venir dans leur direction.

Un troupeau d'éléphants d'AsieCrédit Photo : iStock

La victime a succombé à ses blessures

Craignant que les animaux ne détruisent leur habitation, fabriquée en bois semi-permanent, Citra et ses proches se sont précipités à l’extérieur pour se mettre à l’abri.

« Nous avons couru vers le champs de maïs, mais ils nous ont poursuivis. L’un d’eux était très agressif », se souvient Sardo Purba, père de la victime.

Un champ de maïsCrédit Photo : iStock

Selon ses dires, sa fille est tombée sur la route. Celle-ci a alors « été rattrapée et piétinée » par le pachyderme.

Gravement blessée, l’enfant a été transportée d’urgence à l’hôpital. Elle souffrait d’une fracture du crâne et plusieurs autres fractures. Après avoir passé trois jours dans le coma, Citra a succombé à ses blessures le 7 novembre.

Appel à la prudence

La disparition tragique de la jeune villageoise est un véritable choc pour toute la population.

« Je me suis rendu chez sa famille pour présenter mes condoléances », a indiqué le chef de la police de West Rumbai, Said Khairul Iman, au Jakarta Post.

Il a précisé que la police travaillait avec l’Agence de conservation des ressources naturelles de Riau (BKSDA) afin d’éviter de nouvelles attaques.

« Nous nous efforçons de ramener les éléphants dans leur habitat afin qu'ils ne mettent plus en danger les habitants de la région », a-t-il ajouté.

Un éléphant d'Asie dans la natureCrédit Photo : iStock

De son côté, la BKSDA met en garde la population et encourage les villageois à faire preuve de prudence en cas de rencontre avec des éléphants sauvages.

« Bien que nous comprenions la peur et le choc ressentis par la population, des actions agressives pourraient aggraver la situation », a déclaré l’agence.

La semaine dernière, un incident similaire s’est produit en Malaisie. Un ouvrier a perdu la vie après avoir été pris en chasse par un éléphant.

Source : People
Suivez nous sur Google News
Indonésie éléphant

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Saidi Jahari / Éléphant sauvage d'Asie
Un éléphant sauvage casse les jambes d'un ouvrier... puis revient quelques minutes plus tard pour le tuer
Éléphanteau caché derrière un lampadaire
Un adorable bébé éléphant se cache derrière un poteau après avoir été surpris en train de manger de la canne à sucre
carolina.mariie
Une femme vegan de 27 ans est morte d'épuisement après avoir adopté un régime extrême, elle ne pesait que 23 kilos
Captures d'écran montrant la charge de l'éléphant
Un éléphant déchaîné renverse des touristes en pirogue et maintient la tête d'une femme sous l'eau avec sa trompe
Un &eacute;l&eacute;phant
Malgré sa condamnation, un chasseur d’éléphants récupère plusieurs de ses trophées en appel