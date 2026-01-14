Un éléphant, ayant tué 22 personnes, sème la terreur en Inde et inquiète les autorités

En Inde, un éléphant soupçonné d’avoir tué une vingtaine de personnes est recherché par les autorités.

Un éléphant, ça trompe énormément… surtout les autorités indiennes !

La nouvelle année a mal commencé pour les habitants de l’État du Jharkhand, dans l’est de l’Inde. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, un éléphant sauvage mâle s’en prend à la population, selon les informations des médias locaux, relayées par Paris Match.

Le spécimen, reconnaissable grâce à son unique défense, aurait déjà tué une vingtaine de personnes.

Crédit Photo : iStock

L’éléphant a tué 22 personnes

Comme le précisent nos confrères, le pachyderme a un modus operandi bien précis : il attaque les habitants, et les gardes forestiers durant la nuit. Selon les forces de l’ordre, l’animal serait responsable de vingt-deux décès.

D’abord, le mammifère s’en est pris à un homme de 35 ans dans le village de Bandijhari, qui a été déclaré mort sur place le 1ᵉʳ janvier.

L’éléphant a ensuite foncé sur un couple et ses deux enfants, leur infligeant des blessures mortelles. Peu après, un villageois de 40 ans a été retrouvé décapité. La victime aurait eu la tête arrachée en raison de la violence du choc avec la bête, soulignent les médias indiens.

Crédit Photo : iStock

Il parcourt 30 km par jour

Toujours selon les autorités, l’animal a été aperçu pour la dernière fois dans le district de Chaibasa, qui a été placé en alerte maximale.

Par mesure de sécurité, les forces de l’ordre recommandent à la population de se tenir éloignée des forêts et de ne pas sortir après le coucher du soleil.

Les gardes forestiers ont tenté de capturer l’éléphant à trois reprises, mais celui-ci a réussi à s’enfuir à chaque fois.

Des gardiens de la nature issus des quatre coins de l’Inde se sont rendus sur les lieux pour aider à la capture du jeune mâle. Celui-ci parcourt près de 30 kilomètres par jour et emprunte un itinéraire aléatoire, ce qui complique les recherches.

Crédit Photo : iStock

Selon le responsable forestier du district, Aditya Narayan, l’éléphant en question serait séparé de son troupeau. Ce n’est pas tout. Il serait aussi en période de musth, un état qui apparaît à partir de 25 ans chez cette espèce. Au cours de cette phase, l’animal voit son taux de testostérone augmenter, et adopte des comportements agressifs.

Le département des forêts espère neutraliser bientôt le quadrupède en furie pour éviter de nouvelles victimes. Celui-ci serait alors déplacé vers une autre zone.